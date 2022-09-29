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На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла - РИА Новости, 29.09.2022
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На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла
На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла - РИА Новости, 29.09.2022
На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла
В Вологодской области установлена новая праздничная дата – День вологодского масла. Его будут отмечать 25 октября – в день рождения основоположника технологии... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:42
2022-09-29T12:42
вологодская область
вологодская область
общество
правительство вологодской области
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ВОЛОГДА, 29 сент – РИА Новости. В Вологодской области установлена новая праздничная дата – День вологодского масла. Его будут отмечать 25 октября – в день рождения основоположника технологии его производства Николая Верещагина, сообщила пресс-служба правительства области.Законопроект о новом праздничном дне в области был принят накануне на сессии областного парламента. По мнению разработчиков законопроекта, депутатов-аграриев законодательного собрания области, "Вологодское масло" прошло испытание временем и стало национальным достоянием.Праздник еще одного известного во всем мире бренда – вологодского кружева – в регионе отмечают с 2020 года.
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вологодская область, общество, правительство вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Общество, Правительство Вологодской области
12:42 29.09.2022
 

На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла

© РИА НовостиВологодское масло на выставке-дегустации "История вологодского масла"
Вологодское масло на выставке-дегустации История вологодского масла - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости
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ВОЛОГДА, 29 сент – РИА Новости. В Вологодской области установлена новая праздничная дата – День вологодского масла. Его будут отмечать 25 октября – в день рождения основоположника технологии его производства Николая Верещагина, сообщила пресс-служба правительства области.
Законопроект о новом праздничном дне в области был принят накануне на сессии областного парламента. По мнению разработчиков законопроекта, депутатов-аграриев законодательного собрания области, "Вологодское масло" прошло испытание временем и стало национальным достоянием.
"Такие всемирно известные бренды, как вологодское кружево, вологодское масло, конечно, заслуживают того, чтобы праздновать их существование. Вологодчина, благодаря Николаю Васильевичу Верещагину, который является основоположником технологии производства вологодского масла, прославилась на весь мир. Это послужило началом масло- и сыроделия в России", - отметил и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак.
Праздник еще одного известного во всем мире бренда – вологодского кружева – в регионе отмечают с 2020 года.
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