На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла
ВОЛОГДА, 29 сент – РИА Новости. В Вологодской области установлена новая праздничная дата – День вологодского масла. Его будут отмечать 25 октября – в день рождения основоположника технологии его производства Николая Верещагина, сообщила пресс-служба правительства области.
Законопроект о новом праздничном дне в области был принят накануне на сессии областного парламента. По мнению разработчиков законопроекта, депутатов-аграриев законодательного собрания области, "Вологодское масло" прошло испытание временем и стало национальным достоянием.
"Такие всемирно известные бренды, как вологодское кружево, вологодское масло, конечно, заслуживают того, чтобы праздновать их существование. Вологодчина, благодаря Николаю Васильевичу Верещагину, который является основоположником технологии производства вологодского масла, прославилась на весь мир. Это послужило началом масло- и сыроделия в России", - отметил и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак.
Праздник еще одного известного во всем мире бренда – вологодского кружева – в регионе отмечают с 2020 года.