https://ria.ru/20220929/maslo-1820285704.html

На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла

На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла - РИА Новости, 29.09.2022

На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла

В Вологодской области установлена новая праздничная дата – День вологодского масла. Его будут отмечать 25 октября – в день рождения основоположника технологии... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:42

2022-09-29T12:42

2022-09-29T12:42

вологодская область

вологодская область

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ВОЛОГДА, 29 сент – РИА Новости. В Вологодской области установлена новая праздничная дата – День вологодского масла. Его будут отмечать 25 октября – в день рождения основоположника технологии его производства Николая Верещагина, сообщила пресс-служба правительства области.Законопроект о новом праздничном дне в области был принят накануне на сессии областного парламента. По мнению разработчиков законопроекта, депутатов-аграриев законодательного собрания области, "Вологодское масло" прошло испытание временем и стало национальным достоянием.Праздник еще одного известного во всем мире бренда – вологодского кружева – в регионе отмечают с 2020 года.

https://ria.ru/20220713/kruzhevopletenie-1802235992.html

вологодская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, общество, правительство вологодской области