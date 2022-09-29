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Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы - РИА Новости, 29.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220929/mammograf-1820365501.html
Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы
Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы - РИА Новости, 29.09.2022
Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы
Цифровой маммограф, установленный взамен устаревшего аналогового оборудования, заработал в Андреевской горполиклинике городского округа Солнечногорск, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:48
2022-09-29T16:48
новости подмосковья
андрей воробьев
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
солнечногорск
здоровье - общество
нацпроекты
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Цифровой маммограф, установленный взамен устаревшего аналогового оборудования, заработал в Андреевской горполиклинике городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".В Минздраве напомнили, что женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографическое исследование не реже одного раза в два года. Им доступна самостоятельная запись на маммографию, если они не проходили исследование более 2-х лет. Оформить её можно на региональном портале Госуслуг и по телефону 122.
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андрей воробьев, светлана стригункова , московская область (подмосковье), солнечногорск, здоровье - общество, нацпроекты
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Здоровье - Общество, Нацпроекты
16:48 29.09.2022
 

Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиНовый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы
Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Цифровой маммограф, установленный взамен устаревшего аналогового оборудования, заработал в Андреевской горполиклинике городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".
"В Подмосковье реализуется большая программа по замене устаревшего аналогового тяжелого оборудования на современное цифровое. Новый маммограф в Солнечногорске обладает высоким качеством получаемых исследований, а также низкой лучевой нагрузкой по сравнению со старым аппаратом. На ремонт кабинета и закупку медтехники было направлено более 16 миллионов рублей", - цитируются в сообщении слова первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой.
В Минздраве напомнили, что женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографическое исследование не реже одного раза в два года. Им доступна самостоятельная запись на маммографию, если они не проходили исследование более 2-х лет. Оформить её можно на региональном портале Госуслуг и по телефону 122.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскЗдоровье - ОбществоНацпроекты
 
 
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