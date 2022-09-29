Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы
© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиНовый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Цифровой маммограф, установленный взамен устаревшего аналогового оборудования, заработал в Андреевской горполиклинике городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".
"В Подмосковье реализуется большая программа по замене устаревшего аналогового тяжелого оборудования на современное цифровое. Новый маммограф в Солнечногорске обладает высоким качеством получаемых исследований, а также низкой лучевой нагрузкой по сравнению со старым аппаратом. На ремонт кабинета и закупку медтехники было направлено более 16 миллионов рублей", - цитируются в сообщении слова первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой.
В Минздраве напомнили, что женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографическое исследование не реже одного раза в два года. Им доступна самостоятельная запись на маммографию, если они не проходили исследование более 2-х лет. Оформить её можно на региональном портале Госуслуг и по телефону 122.