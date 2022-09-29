https://ria.ru/20220929/mammograf-1820365501.html

Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы

Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы - РИА Новости, 29.09.2022

Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Солнечногорской больницы

Цифровой маммограф, установленный взамен устаревшего аналогового оборудования, заработал в Андреевской горполиклинике городского округа Солнечногорск, сообщает... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:48

2022-09-29T16:48

2022-09-29T16:48

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Цифровой маммограф, установленный взамен устаревшего аналогового оборудования, заработал в Андреевской горполиклинике городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".В Минздраве напомнили, что женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографическое исследование не реже одного раза в два года. Им доступна самостоятельная запись на маммографию, если они не проходили исследование более 2-х лет. Оформить её можно на региональном портале Госуслуг и по телефону 122.

https://ria.ru/20220929/zdravookhranenie-1820310096.html

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Алёна Пава

андрей воробьев, светлана стригункова , московская область (подмосковье), солнечногорск, здоровье - общество, нацпроекты