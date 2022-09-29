https://ria.ru/20220929/lnr-1820283241.html

ЛНР понадобится представительство в Москве, заявил Мирошник

ЛНР понадобится представительство в Москве, заявил Мирошник - РИА Новости, 29.09.2022

ЛНР понадобится представительство в Москве, заявил Мирошник

Луганской Народной Республике понадобится представительство в Москве после включения в состав РФ, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:31

2022-09-29T12:31

2022-09-29T12:31

родион мирошник

россия

москва

луганская народная республика

референдум в донбассе

в мире

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Луганской Народной Республике понадобится представительство в Москве после включения в состав РФ, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."При наличии большого количества субъектов и при такой концентрации принимаемых решений на уровне столицы государства иметь здесь (в Москве – ред.) представительство, на мой взгляд, с точки зрения прагматизма, просто необходимо", - заявил Мирошник.Он уточнил, что подавляющее большинство субъектов Российской Федерации имеют в Москве свои представительства, поэтому, по мнению Мирошника, необходимо иметь в столице РФ лоббистскую группу в качестве депутатов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.

https://ria.ru/20220929/senatory-1820273208.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/miroshnik-1820231317.html

россия

москва

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

родион мирошник, россия, москва, луганская народная республика, референдум в донбассе, в мире