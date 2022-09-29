https://ria.ru/20220929/lnr-1820283241.html
ЛНР понадобится представительство в Москве, заявил Мирошник
ЛНР понадобится представительство в Москве, заявил Мирошник - РИА Новости, 29.09.2022
ЛНР понадобится представительство в Москве, заявил Мирошник
Луганской Народной Республике понадобится представительство в Москве после включения в состав РФ, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:31
2022-09-29T12:31
2022-09-29T12:31
родион мирошник
россия
москва
луганская народная республика
референдум в донбассе
в мире
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Луганской Народной Республике понадобится представительство в Москве после включения в состав РФ, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."При наличии большого количества субъектов и при такой концентрации принимаемых решений на уровне столицы государства иметь здесь (в Москве – ред.) представительство, на мой взгляд, с точки зрения прагматизма, просто необходимо", - заявил Мирошник.Он уточнил, что подавляющее большинство субъектов Российской Федерации имеют в Москве свои представительства, поэтому, по мнению Мирошника, необходимо иметь в столице РФ лоббистскую группу в качестве депутатов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220929/senatory-1820273208.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/miroshnik-1820231317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, россия, москва, луганская народная республика, референдум в донбассе, в мире
Родион Мирошник, Россия, Москва, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, В мире
ЛНР понадобится представительство в Москве, заявил Мирошник
Мирошник: ЛНР понадобится представительство в Москве после включения в состав России