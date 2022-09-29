https://ria.ru/20220929/litsenziya-1820458474.html

Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление лицензии

Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление лицензии - РИА Новости, 29.09.2022

Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление лицензии

Оператор "Турецкого потока" - South Stream Transport B.V. - подал заявку на возобновление действия экспортной лицензии, ожидает ответа от властей Нидерландов,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T21:36

2022-09-29T21:36

2022-09-29T21:36

экономика

нидерланды

турция

европа

газпром

турецкий поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_389:455:3072:1964_1920x0_80_0_0_b13f712e0b539e38e94a2b2e285eceda.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оператор "Турецкого потока" - South Stream Transport B.V. - подал заявку на возобновление действия экспортной лицензии, ожидает ответа от властей Нидерландов, сообщила компания.Ранее в четверг оператор сообщил, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока", но не ограничивают продолжение транспортировки газа. Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов."Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов", — говорится в сообщении.Компания отмечает, что имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию Евросоюза 833/2014 получить исключение (статья 3, пункт 3а). Оператор газопровода объясняет это тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, и, таким образом, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы."Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляешь газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820457143.html

https://ria.ru/20220903/gazoprovod-1814246134.html

нидерланды

турция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нидерланды, турция, европа, газпром, турецкий поток