Рейтинг@Mail.ru
Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление лицензии - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/litsenziya-1820458474.html
Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление лицензии
Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление лицензии - РИА Новости, 29.09.2022
Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление лицензии
Оператор "Турецкого потока" - South Stream Transport B.V. - подал заявку на возобновление действия экспортной лицензии, ожидает ответа от властей Нидерландов,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:36
2022-09-29T21:36
экономика
нидерланды
турция
европа
газпром
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_389:455:3072:1964_1920x0_80_0_0_b13f712e0b539e38e94a2b2e285eceda.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оператор "Турецкого потока" - South Stream Transport B.V. - подал заявку на возобновление действия экспортной лицензии, ожидает ответа от властей Нидерландов, сообщила компания.Ранее в четверг оператор сообщил, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока", но не ограничивают продолжение транспортировки газа. Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов."Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов", — говорится в сообщении.Компания отмечает, что имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию Евросоюза 833/2014 получить исключение (статья 3, пункт 3а). Оператор газопровода объясняет это тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, и, таким образом, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы."Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляешь газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820457143.html
https://ria.ru/20220903/gazoprovod-1814246134.html
нидерланды
турция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14a7e6c88ec99a3d1844096307f59c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нидерланды, турция, европа, газпром, турецкий поток
Экономика, Нидерланды, Турция, Европа, Газпром, Турецкий поток
21:36 29.09.2022
 
Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление лицензии

Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление экспортной лицензии

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оператор "Турецкого потока" - South Stream Transport B.V. - подал заявку на возобновление действия экспортной лицензии, ожидает ответа от властей Нидерландов, сообщила компания.
Ранее в четверг оператор сообщил, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока", но не ограничивают продолжение транспортировки газа. Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 21:16
Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока"
"Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию Евросоюза 833/2014 получить исключение (статья 3, пункт 3а). Оператор газопровода объясняет это тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, и, таким образом, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.
"Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляешь газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 16:51
В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом
 
ЭкономикаНидерландыТурцияЕвропаГазпромТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала