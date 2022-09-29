Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление лицензии
Оператор "Турецкого потока" подал заявку на возобновление экспортной лицензии
© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оператор "Турецкого потока" - South Stream Transport B.V. - подал заявку на возобновление действия экспортной лицензии, ожидает ответа от властей Нидерландов, сообщила компания.
Ранее в четверг оператор сообщил, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока", но не ограничивают продолжение транспортировки газа. Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов.
"Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе компания South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию Евросоюза 833/2014 получить исключение (статья 3, пункт 3а). Оператор газопровода объясняет это тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, и, таким образом, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.
"Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляешь газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.