https://ria.ru/20220929/kupyansk-1820312338.html
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске - РИА Новости, 29.09.2022
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске
ВС РФ уничтожили свыше 70 украинских военных и 14 единиц техники в пункте временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады в Купянске Харьковской... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:55
2022-09-29T13:55
2022-09-29T13:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d5ac1d9b66be05db1a6fc69e179daca5.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили свыше 70 украинских военных и 14 единиц техники в пункте временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады в Купянске Харьковской области, сообщили в Минобороны России."В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b7e06cafbfe134188016a853ef0c0fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске
Минобороны: ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске