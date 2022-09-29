https://ria.ru/20220929/kupyansk-1820312338.html

ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске

ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске - РИА Новости, 29.09.2022

ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске

ВС РФ уничтожили свыше 70 украинских военных и 14 единиц техники в пункте временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады в Купянске Харьковской... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:55

2022-09-29T13:55

2022-09-29T13:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили свыше 70 украинских военных и 14 единиц техники в пункте временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады в Купянске Харьковской области, сообщили в Минобороны России."В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область