https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820321496.html
Эволюционный потенциал коронавируса не исчерпан, считает эксперт
Эволюционный потенциал коронавируса не исчерпан, считает эксперт - РИА Новости, 29.09.2022
Эволюционный потенциал коронавируса не исчерпан, считает эксперт
Частота новых волн заболеваемости COVID-19 на фоне приобретенного человечеством иммунитета должна снизиться, они будут слабее предыдущих, но эволюционный... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:25
2022-09-29T14:25
2022-09-29T14:25
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общество
сергей нетесов
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коронавирус covid-19
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коронавирусы
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НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Частота новых волн заболеваемости COVID-19 на фоне приобретенного человечеством иммунитета должна снизиться, они будут слабее предыдущих, но эволюционный потенциал вируса еще не исчерпан, считают замдиректора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов и завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."COVID-19 точно стал устойчивым патогеном человека, который, скорее всего, из человеческой популяции уже никуда не денется. Никакой сезонности пока нет. Возможно, она когда-нибудь появится и, возможно, будет иметь какой-то свой характер. Но пока об этом трудно говорить. Скорее, это просто антропоноз с некой собственной периодичностью по вспышкам, подъему заболеваемости", - сказал Логунов журналистам в рамках биотехнологического форума OpenBio-2022.По его словам, "сюрпризы" от COVID-19 будут зависеть от того, как быстро будут появляться его новые мутации."Мое предположение, что такая частота волн, которую мы имели – шесть волн за последние два с небольшим года, должна снизиться. Такая большая частота была связана с тем, что было огромное количество неиммунного населения. Сначала вообще его не было, потом ограниченная иммунная прослойка, потом она истощалась и на фоне того, что вирус умеет персистировать, особенно в ВИЧ-позитивных пациентах, создавалась сложная ситуация, где у вируса было настоящее раздолье для отбора генетических вариантов", - рассказал эксперт.Он считает, что в настоящее время, когда иммунная прослойка приближается к 100%, вирусу будет труднее эволюционировать с такой скоростью, как это было ранее. Логунов предполагает, что в подъеме заболеваемости будет некая периодичность, но со значительно сниженной летальностью и частотой подъемов заболеваемости.В свою очередь, Сергей Нетесов отметил, что специфичность нынешней разновидности коронавируса (SARS-CoV-2) связана с очень высоким репродуктивным числом, какого до сих пор не было у ОРВИ."На мой взгляд, одна из причин того, что он практически всесезонный, как раз состоит в том, что он быстрее передается, ему не надо долго выживать на поверхностях. А новые волны появляются из-за того, что появляются новые варианты, которые более устойчивы к вакцинам и накопленному человечеством иммунитету. Причины этого изучаются. Мы можем просто сказать, что эволюционный потенциал вируса не исчерпан… Есть области, в которых он может меняться", - сказал академик.
https://ria.ru/20220929/tmu-1820099450.html
https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html
https://ria.ru/20220928/vaktsina-1819973017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей нетесов, денис логунов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
Распространение коронавируса, Общество, Сергей Нетесов, Денис Логунов, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Коронавирусы
Эволюционный потенциал коронавируса не исчерпан, считает эксперт
Эксперты: частота новых волн COVID-19 должна снизиться, но потенциал вируса не исчерпан
НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Частота новых волн заболеваемости COVID-19 на фоне приобретенного человечеством иммунитета должна снизиться, они будут слабее предыдущих, но эволюционный потенциал вируса еще не исчерпан, считают замдиректора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов и завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
"COVID-19 точно стал устойчивым патогеном человека, который, скорее всего, из человеческой популяции уже никуда не денется. Никакой сезонности пока нет. Возможно, она когда-нибудь появится и, возможно, будет иметь какой-то свой характер. Но пока об этом трудно говорить. Скорее, это просто антропоноз с некой собственной периодичностью по вспышкам, подъему заболеваемости", - сказал Логунов
журналистам в рамках биотехнологического форума OpenBio-2022.
По его словам, "сюрпризы" от COVID-19 будут зависеть от того, как быстро будут появляться его новые мутации.
"Мое предположение, что такая частота волн, которую мы имели – шесть волн за последние два с небольшим года, должна снизиться. Такая большая частота была связана с тем, что было огромное количество неиммунного населения. Сначала вообще его не было, потом ограниченная иммунная прослойка, потом она истощалась и на фоне того, что вирус умеет персистировать, особенно в ВИЧ-позитивных пациентах, создавалась сложная ситуация, где у вируса было настоящее раздолье для отбора генетических вариантов", - рассказал эксперт.
Он считает, что в настоящее время, когда иммунная прослойка приближается к 100%, вирусу будет труднее эволюционировать с такой скоростью, как это было ранее. Логунов предполагает, что в подъеме заболеваемости будет некая периодичность, но со значительно сниженной летальностью и частотой подъемов заболеваемости.
В свою очередь, Сергей Нетесов
отметил, что специфичность нынешней разновидности коронавируса
(SARS-CoV-2) связана с очень высоким репродуктивным числом, какого до сих пор не было у ОРВИ.
"На мой взгляд, одна из причин того, что он практически всесезонный, как раз состоит в том, что он быстрее передается, ему не надо долго выживать на поверхностях. А новые волны появляются из-за того, что появляются новые варианты, которые более устойчивы к вакцинам и накопленному человечеством иммунитету. Причины этого изучаются. Мы можем просто сказать, что эволюционный потенциал вируса не исчерпан… Есть области, в которых он может меняться", - сказал академик.