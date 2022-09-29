https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820258058.html

В России за сутки госпитализировали 3154 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3154 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2022

В России за сутки госпитализировали 3154 заболевших COVID-19

Более 38,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 109 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:03

2022-09-29T11:03

2022-09-29T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 38,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 109 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3 154 человек, на 4,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 46 регионах страны, ситуация не изменилась в семи субъектах."Выздоровело за сутки 57 937 человек, или на 5,8% меньше в сравнении с 28 сентября 2022 года. Выявлено 38 739 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 109 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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