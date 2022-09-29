https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820258058.html
В России за сутки госпитализировали 3154 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3154 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3154 заболевших COVID-19
Более 38,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 109 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:03
2022-09-29T11:03
2022-09-29T11:03
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 38,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 109 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3 154 человек, на 4,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 46 регионах страны, ситуация не изменилась в семи субъектах."Выздоровело за сутки 57 937 человек, или на 5,8% меньше в сравнении с 28 сентября 2022 года. Выявлено 38 739 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 109 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3154 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 38 739 случаев COVID-19, выздоровели 57 937, умерли 109 человек