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В Калуге завершился всероссийский конкурс "Безопасное колесо"

В Калуге завершился всероссийский конкурс "Безопасное колесо" - РИА Новости, 29.09.2022

В Калуге завершился всероссийский конкурс "Безопасное колесо"

Финал Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" торжественно отметили в Калуге, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:18

2022-09-29T19:18

2022-09-29T19:18

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КАЛУГА, 29 сен – РИА Новости. Финал Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" торжественно отметили в Калуге, сообщает правительство Калужской области.Сообщается, что в Калуге завершился финал Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо 2022". Его участниками стали 336 школьников - победителей региональных этапов соревнований из 84 регионов России. Конкурсные состязания проходили на площадке Дворца спорта "Центральный". Главная цель состязаний - формирование и закрепление у детей навыка безопасного передвижения в городской среде, развитие умения быстро ориентироваться в нештатной ситуации и применение навыков в жизни, отмечают власти.Победителями командного зачета стали юные инспекторы движения из Татарстана, второе и третье места заняли ребята из Москвы и Тюменской области. Начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов поблагодарил ребят за знания в области безопасности дорожного движения.Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, обращаясь к участникам, пригласил их в Калугу снова. "Вы настоящие амбассадоры жизни, которые дают возможность подружиться человеку и транспортному средству. И за это вам большое спасибо! Я хочу также поприветствовать сегодня команду Калужской области, которая была участником соревнования в качестве внеконкурсного участника. Ребята, все ваши победы у вас впереди! Спасибо!", - сказал Аникеев.

https://ria.ru/20220917/kaluga-1817566913.html

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общество, калужская область, калуга, гибдд мвд рф, россия