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Организаторы "Лидеров возрождения" пояснили требования к написанию эссе - РИА Новости, 29.09.2022
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Организаторы "Лидеров возрождения" пояснили требования к написанию эссе
Организаторы "Лидеров возрождения" пояснили требования к написанию эссе - РИА Новости, 29.09.2022
Организаторы "Лидеров возрождения" пояснили требования к написанию эссе
Организаторы конкурсов "Лидеры возрождения" и эксперты пояснили требования к одному из важнейших заданий – написанию эссе. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:39
2022-09-29T16:39
общество
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Организаторы конкурсов "Лидеры возрождения" и эксперты пояснили требования к одному из важнейших заданий – написанию эссе.Суть задания заключается в составлении структурированного, логичного и аргументированного текста, содержащего ответы на три вопроса. Текст вводится непосредственно в личном кабинете, сообщили в пресс-службе конкурса.Как пояснили организаторы, эссе демонстрирует способность участников видеть и формулировать проблемы, предлагать пути их решения, а также разрабатывать реалистичные планы развития. Именно поэтому отвечать на предложенные вопросы необходимо сжато. Кроме того, ответы должны быть аргументированными, между ними должны содержаться логические связки."Мы собираем идеи для работы "на земле", ищем решения для реально существующих проблем. Нам не очень интересны воздушные замки и отвлеченное философствование. Именно способность мыслить реалистично, предлагать решения, которые можно реализовать на практике, и будет главным критерием при оценке эссе", – рассказал исполнительный директор кадровых конкурсов "Лидеры возрождения" Антон Сериков.Подробные требования к написанию эссе можно найти на сайте конкурсов "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика", "Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика", "Лидеры возрождения. Херсонская область", "Лидеры возрождения. Запорожская область".Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.Принять участие в отборе могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти, местного самоуправления и на предприятия. Кроме того, победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории РФ.Регистрация и подробная информация о конкурсах доступна на сайте лидерывозрождения.рф.
https://ria.ru/20220925/konkursy-1819301626.html
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херсонская область
луганская народная республика
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общество, херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика
Общество, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
16:39 29.09.2022
 

Организаторы "Лидеров возрождения" пояснили требования к написанию эссе

CC0 / / Мужчина с блокнотом и ноутбуком
Мужчина с блокнотом и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Организаторы конкурсов "Лидеры возрождения" и эксперты пояснили требования к одному из важнейших заданий – написанию эссе.
Суть задания заключается в составлении структурированного, логичного и аргументированного текста, содержащего ответы на три вопроса. Текст вводится непосредственно в личном кабинете, сообщили в пресс-службе конкурса.
Как пояснили организаторы, эссе демонстрирует способность участников видеть и формулировать проблемы, предлагать пути их решения, а также разрабатывать реалистичные планы развития. Именно поэтому отвечать на предложенные вопросы необходимо сжато. Кроме того, ответы должны быть аргументированными, между ними должны содержаться логические связки.
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Заявки на конкурсы "Лидеры возрождения" подали более 2,5 тыс. человек
"Мы собираем идеи для работы "на земле", ищем решения для реально существующих проблем. Нам не очень интересны воздушные замки и отвлеченное философствование. Именно способность мыслить реалистично, предлагать решения, которые можно реализовать на практике, и будет главным критерием при оценке эссе", – рассказал исполнительный директор кадровых конкурсов "Лидеры возрождения" Антон Сериков.
Подробные требования к написанию эссе можно найти на сайте конкурсов "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика", "Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика", "Лидеры возрождения. Херсонская область", "Лидеры возрождения. Запорожская область".
Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.
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21 сентября, 19:13
В Запорожской и Херсонской областях начались конкурсы "Лидеры возрождения"
Принять участие в отборе могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти, местного самоуправления и на предприятия. Кроме того, победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории РФ.
Регистрация и подробная информация о конкурсах доступна на сайте лидерывозрождения.рф.
 
ОбществоХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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