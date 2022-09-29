https://ria.ru/20220929/konkurs-1820365839.html

Организаторы "Лидеров возрождения" пояснили требования к написанию эссе

Организаторы "Лидеров возрождения" пояснили требования к написанию эссе - РИА Новости, 29.09.2022

Организаторы "Лидеров возрождения" пояснили требования к написанию эссе

Организаторы конкурсов "Лидеры возрождения" и эксперты пояснили требования к одному из важнейших заданий – написанию эссе. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:39

2022-09-29T16:39

2022-09-29T16:39

общество

херсонская область

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Организаторы конкурсов "Лидеры возрождения" и эксперты пояснили требования к одному из важнейших заданий – написанию эссе.Суть задания заключается в составлении структурированного, логичного и аргументированного текста, содержащего ответы на три вопроса. Текст вводится непосредственно в личном кабинете, сообщили в пресс-службе конкурса.Как пояснили организаторы, эссе демонстрирует способность участников видеть и формулировать проблемы, предлагать пути их решения, а также разрабатывать реалистичные планы развития. Именно поэтому отвечать на предложенные вопросы необходимо сжато. Кроме того, ответы должны быть аргументированными, между ними должны содержаться логические связки."Мы собираем идеи для работы "на земле", ищем решения для реально существующих проблем. Нам не очень интересны воздушные замки и отвлеченное философствование. Именно способность мыслить реалистично, предлагать решения, которые можно реализовать на практике, и будет главным критерием при оценке эссе", – рассказал исполнительный директор кадровых конкурсов "Лидеры возрождения" Антон Сериков.Подробные требования к написанию эссе можно найти на сайте конкурсов "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика", "Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика", "Лидеры возрождения. Херсонская область", "Лидеры возрождения. Запорожская область".Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.Принять участие в отборе могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти, местного самоуправления и на предприятия. Кроме того, победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории РФ.Регистрация и подробная информация о конкурсах доступна на сайте лидерывозрождения.рф.

https://ria.ru/20220925/konkursy-1819301626.html

https://ria.ru/20220921/konkursy-1818523582.html

херсонская область

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика