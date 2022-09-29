https://ria.ru/20220929/konflikty-1820398507.html

Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов

Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов - РИА Новости, 29.09.2022

Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов

В современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:34

2022-09-29T17:34

2022-09-29T17:44

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ."Как всегда, в вашей повестке - широкий круг тем, связанный с надежной защитой наших стран от внутренних и внешних угроз, а в современных условиях их становится не меньше - напротив, обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные вызовы", - сказал Путин на встрече, которая проходила по видеосвязи.

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, политика