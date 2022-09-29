https://ria.ru/20220929/konflikty-1820398507.html
Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов
Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов - РИА Новости, 29.09.2022
Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов
В современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:34
2022-09-29T17:34
2022-09-29T17:44
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ."Как всегда, в вашей повестке - широкий круг тем, связанный с надежной защитой наших стран от внутренних и внешних угроз, а в современных условиях их становится не меньше - напротив, обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные вызовы", - сказал Путин на встрече, которая проходила по видеосвязи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика
17:34 29.09.2022 (обновлено: 17:44 29.09.2022)
Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов
Путин: в современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ.
"Как всегда, в вашей повестке - широкий круг тем, связанный с надежной защитой наших стран от внутренних и внешних угроз, а в современных условиях их становится не меньше - напротив, обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные вызовы", - сказал Путин на встрече, которая проходила по видеосвязи.