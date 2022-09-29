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Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов
Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов - РИА Новости, 29.09.2022
Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов
В современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:34
2022-09-29T17:44
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ."Как всегда, в вашей повестке - широкий круг тем, связанный с надежной защитой наших стран от внутренних и внешних угроз, а в современных условиях их становится не меньше - напротив, обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные вызовы", - сказал Путин на встрече, которая проходила по видеосвязи.
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владимир путин, политика
Владимир Путин, Политика
17:34 29.09.2022 (обновлено: 17:44 29.09.2022)
 
Путин заявил об обострении застарелых конфликтов и появлении новых вызовов

Путин: в современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В современных условиях обостряются застарелые конфликты и возникают новые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ.
"Как всегда, в вашей повестке - широкий круг тем, связанный с надежной защитой наших стран от внутренних и внешних угроз, а в современных условиях их становится не меньше - напротив, обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные вызовы", - сказал Путин на встрече, которая проходила по видеосвязи.
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