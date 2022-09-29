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При обстреле со стороны ВСУ жилого дома в Херсоне погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/kherson-1820280546.html
При обстреле со стороны ВСУ жилого дома в Херсоне погибли два человека
При обстреле со стороны ВСУ жилого дома в Херсоне погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2022
При обстреле со стороны ВСУ жилого дома в Херсоне погибли два человека
Два человека погибли в результате ракетного обстрела жилого дома в Херсоне, сообщил Минздрав региона. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:23
2022-09-29T12:31
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате ракетного обстрела жилого дома в Херсоне, сообщил Минздрав региона.Обстрел произошел накануне, 28 сентября, произошло возгорание и разрушение жилого дома на улице 40 лет Октября в Херсоне, сообщили власти."По состоянию на 10:30 утра в больницах Херсона находятся шесть пострадавших: пять в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. 10 человек находятся на амбулаторном лечении. Два человека, к сожалению, погибли", - сообщили в ведомстве.Спасатели продолжают разбор завалов после ракетного удара украинских войск по жилому дому в Херсоне.
https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html
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херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире
12:23 29.09.2022 (обновлено: 12:31 29.09.2022)
 
При обстреле со стороны ВСУ жилого дома в Херсоне погибли два человека

Минздрав Херсонской области: при ракетном ударе ВСУ по дому в Херсоне погибли два человека

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание в Херсоне
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате ракетного обстрела жилого дома в Херсоне, сообщил Минздрав региона.
Обстрел произошел накануне, 28 сентября, произошло возгорание и разрушение жилого дома на улице 40 лет Октября в Херсоне, сообщили власти.
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При обстреле Рубежного в ЛНР погиб мирный житель
"По состоянию на 10:30 утра в больницах Херсона находятся шесть пострадавших: пять в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. 10 человек находятся на амбулаторном лечении. Два человека, к сожалению, погибли", - сообщили в ведомстве.
Спасатели продолжают разбор завалов после ракетного удара украинских войск по жилому дому в Херсоне.
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