https://ria.ru/20220929/kherson-1820280546.html

При обстреле со стороны ВСУ жилого дома в Херсоне погибли два человека

При обстреле со стороны ВСУ жилого дома в Херсоне погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2022

При обстреле со стороны ВСУ жилого дома в Херсоне погибли два человека

Два человека погибли в результате ракетного обстрела жилого дома в Херсоне, сообщил Минздрав региона. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:23

2022-09-29T12:23

2022-09-29T12:31

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате ракетного обстрела жилого дома в Херсоне, сообщил Минздрав региона.Обстрел произошел накануне, 28 сентября, произошло возгорание и разрушение жилого дома на улице 40 лет Октября в Херсоне, сообщили власти."По состоянию на 10:30 утра в больницах Херсона находятся шесть пострадавших: пять в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. 10 человек находятся на амбулаторном лечении. Два человека, к сожалению, погибли", - сообщили в ведомстве.Спасатели продолжают разбор завалов после ракетного удара украинских войск по жилому дому в Херсоне.

https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html

https://ria.ru/20220929/gorlovka-1820265099.html

херсон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, в мире