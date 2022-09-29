https://ria.ru/20220929/khabarovsk-1820223173.html
В школах Хабаровска пройдут внеплановые учения после стрельбы в Ижевске
В школах Хабаровска пройдут внеплановые учения после стрельбы в Ижевске - РИА Новости, 29.09.2022
В школах Хабаровска пройдут внеплановые учения после стрельбы в Ижевске
Внеплановые учения пройдут в школах Хабаровска до 14 октября, мероприятие решено организовать после стрельбы в Ижевске, где погибли 17 человек, в краевом центре РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T04:48
2022-09-29T04:48
2022-09-29T04:48
ижевск
хабаровск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_9dc5fa75ccb1ee16e6a31afd86f7eef4.jpg
ХАБАРОВСК, 29 сен - РИА Новости. Внеплановые учения пройдут в школах Хабаровска до 14 октября, мероприятие решено организовать после стрельбы в Ижевске, где погибли 17 человек, в краевом центре уже сейчас ограничен вход в учреждения для посторонних, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек и ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В больницы Ижевска были госпитализированы 23 пострадавших. На следующий день 15 пациентов эвакуировали в московские клиники, а восемь остались в республиканских медучреждениях. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.Она отметила, что уже сейчас в школе приняты дополнительные меры безопасности."Решение о полном ограничении доступа в образовательное учреждение посторонних, не принимающих участие в процессе обучения - представителей компаний, родителей и других - это не прихоть. И во многих школах такая мера уже действует. Родителям нужно понять, что это принято в первую очередь ради безопасности детей", - разъяснила начальник управления образования.По ее словам, временно отменены и родительские собрания и очные встречи с представителями компаний, банков и предприятий. Учитель сам определит, в какое время есть необходимость встретиться с тем или иным родителем - для этого на вахте школы должен быть журнал предварительной записи. Учащихся обязаны встречать дежурные администраторы - это возможность оперативно реагировать на те или иные моменты, вовремя принять меры, обратила внимание Матвеенкова."Во время уроков здание школы требуется закрывать на замок. После окончания уроков нужно организовать совместный выход учащихся. Если, например, какого-то урока нет, то педагоги должны занять детей на это время в библиотеке, актовом зале или другом свободном помещении. Думаю, родители согласятся, что бесконтрольно находиться в школе или вне ее - это не лучшее решение", - заключила она.Кроме того, во всех 70 школах города проходит ревизия металлоискателей и рамок.
https://ria.ru/20220928/izhevsk-1820072333.html
ижевск
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, хабаровск, общество
Ижевск, Хабаровск, Общество
В школах Хабаровска пройдут внеплановые учения после стрельбы в Ижевске
В школах Хабаровска до 14 октября пройдут внеплановые учения после стрельбы в Ижевске
ХАБАРОВСК, 29 сен - РИА Новости. Внеплановые учения пройдут в школах Хабаровска до 14 октября, мероприятие решено организовать после стрельбы в Ижевске, где погибли 17 человек, в краевом центре уже сейчас ограничен вход в учреждения для посторонних, сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек и ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В больницы Ижевска были госпитализированы 23 пострадавших. На следующий день 15 пациентов эвакуировали в московские клиники, а восемь остались в республиканских медучреждениях. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
"Прошло совещание рабочей группы в прокуратуре города с представителями силовых структур из-за трагических событий в школе Ижевска. Было принято решение провести внеплановые учения по двум вариантам развития событий: эвакуация после сообщения об угрозе и в случае проникновения в здание лиц с огнестрельным оружием. Все тренировки необходимо провести до 14 октября. Их график предоставить в управление до 30 сентября", - рассказала Матвеенкова.
Она отметила, что уже сейчас в школе приняты дополнительные меры безопасности.
"Решение о полном ограничении доступа в образовательное учреждение посторонних, не принимающих участие в процессе обучения - представителей компаний, родителей и других - это не прихоть. И во многих школах такая мера уже действует. Родителям нужно понять, что это принято в первую очередь ради безопасности детей", - разъяснила начальник управления образования.
По ее словам, временно отменены и родительские собрания и очные встречи с представителями компаний, банков и предприятий. Учитель сам определит, в какое время есть необходимость встретиться с тем или иным родителем - для этого на вахте школы должен быть журнал предварительной записи. Учащихся обязаны встречать дежурные администраторы - это возможность оперативно реагировать на те или иные моменты, вовремя принять меры, обратила внимание Матвеенкова.
"Во время уроков здание школы требуется закрывать на замок. После окончания уроков нужно организовать совместный выход учащихся. Если, например, какого-то урока нет, то педагоги должны занять детей на это время в библиотеке, актовом зале или другом свободном помещении. Думаю, родители согласятся, что бесконтрольно находиться в школе или вне ее - это не лучшее решение", - заключила она.
Кроме того, во всех 70 школах города проходит ревизия металлоискателей и рамок.