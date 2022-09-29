https://ria.ru/20220929/kemerovo-1820320571.html

В Кемерово выпал первый снег

В Кемерово выпал первый снег - РИА Новости, 29.09.2022

В Кемерово выпал первый снег

Первый снег выпал в четверг в Кемерово, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:21

2022-09-29T14:21

2022-09-29T14:21

общество

кемерово

погода

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КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости. Первый снег выпал в четверг в Кемерово, сообщает корреспондент РИА Новости.Крупные хлопья снега идут в Кемерово, снежный покров виден на крышах машин, на газонах.Сообщалось, что 18 августа первый снег выпал на горе Мустаг горнолыжного курорта "Шерегеш".По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью 30 сентября по области прогнозируется – 1, -6 градусов, днем +1, +4 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 1 октября температура воздуха могут опуститься до -2,- 7 градусов, а ночью 2 октября – до до -12 градусов. Днем 1 и 2 октября температура воздуха будет от -1 до +5 градусов. Также местами ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега.

https://ria.ru/20220820/sneg-1810942709.html

кемерово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кемерово, погода