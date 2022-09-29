https://ria.ru/20220929/kemerovo-1820320571.html
В Кемерово выпал первый снег
В Кемерово выпал первый снег - РИА Новости, 29.09.2022
В Кемерово выпал первый снег
Первый снег выпал в четверг в Кемерово, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:21
2022-09-29T14:21
2022-09-29T14:21
общество
кемерово
погода
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КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости. Первый снег выпал в четверг в Кемерово, сообщает корреспондент РИА Новости.Крупные хлопья снега идут в Кемерово, снежный покров виден на крышах машин, на газонах.Сообщалось, что 18 августа первый снег выпал на горе Мустаг горнолыжного курорта "Шерегеш".По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью 30 сентября по области прогнозируется – 1, -6 градусов, днем +1, +4 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 1 октября температура воздуха могут опуститься до -2,- 7 градусов, а ночью 2 октября – до до -12 градусов. Днем 1 и 2 октября температура воздуха будет от -1 до +5 градусов. Также местами ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега.
https://ria.ru/20220820/sneg-1810942709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, кемерово, погода
Общество, Кемерово, Погода
В Кемерово выпал первый снег
В Кемерово выпал первый снег, снежный покров виден на крышах машин
КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости. Первый снег выпал в четверг в Кемерово, сообщает корреспондент РИА Новости.
Крупные хлопья снега идут в Кемерово
, снежный покров виден на крышах машин, на газонах.
Сообщалось, что 18 августа первый снег выпал на горе Мустаг горнолыжного курорта "Шерегеш".
По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью 30 сентября по области прогнозируется – 1, -6 градусов, днем +1, +4 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 1 октября температура воздуха могут опуститься до -2,- 7 градусов, а ночью 2 октября – до до -12 градусов. Днем 1 и 2 октября температура воздуха будет от -1 до +5 градусов. Также местами ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега.