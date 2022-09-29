https://ria.ru/20220929/katolicheskaya-1820257224.html

Президент Никарагуа обвинил католическую церковь в попытке госпереворота

Президент Никарагуа обвинил католическую церковь в попытке госпереворота - РИА Новости, 29.09.2022

Президент Никарагуа обвинил католическую церковь в попытке госпереворота

Некоторые католические священники в Никарагуа призывали к захвату воинских частей и убийству президента, заявил президент страны Даниэль Ортега. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:59

2022-09-29T10:59

2022-09-29T10:59

религия

даниэль ортега

никарагуа

религия

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МЕХИКО, 29 сен - РИА Новости. Некоторые католические священники в Никарагуа призывали к захвату воинских частей и убийству президента, заявил президент страны Даниэль Ортега."Католическая церковь использует своих епископов здесь, в Никарагуа, чтобы совершить государственный переворот. С каких пор священники нужны для госпереворотов?" - заявил Ортега на мероприятиях по случаю 43-й годовщины создания национальной полиции. Выступление транслировалось по государственному телевидению.По словам президента, часть священников в стране убеждала паству совершить переворот, рассказывала о захвате воинских частей и призывала физически ликвидировать его самого. Комментирую критику, связанную с ущемлением демократии в стране, президент заявил, что у церкви нет на нее права, поскольку сама она является диктатурой."С каких пор у них есть право говорить о демократии? Кто выбирает священников и епископов, папу, кардиналов, сколько человек голосует? Хотят учить демократии, пусть избираются среди всех католиков - папа, кардиналы, епископы. Голосами населения избирать священников в каждую общину, а не назначать. Это (Святой Престол - ред.) идеальная диктатура, превосходная тирания", - добавил Ортега.В августе полиция Никарагуа поместила под домашний арест епископа Матагальпы Роландо Альвареса и отправила в полицейскую тюрьму семерых его сотрудников: четырех священников, двух семинаристов и мирянина. Их обвиняют в подстрекательстве к насильственным действиям против населения страны и дестабилизации обстановки.

https://ria.ru/20220221/tserkov-1774109540.html

https://ria.ru/20210622/bayden-1738137851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

даниэль ортега, никарагуа, религия