Рейтинг@Mail.ru
Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/kategoriya-1820223322.html
Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории
Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории - РИА Новости, 29.09.2022
Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории
Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Иан" ослаб до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T04:52
2022-09-29T04:52
в мире
флорида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820218088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f10fa85c6d01d9ea90ac02b1c14148d.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Иан" ослаб до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).По данным NHC, максимальная скорость ветра в настоящий момент составляет 105 миль в час (169 километров в час), хотя еще недавно сообщалось о скорости в 240 км/ч.В настоящее время во Флориде без электричества остаются почти два миллиона человек, согласно данным портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке."Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. Ураган прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.
https://ria.ru/20220929/florida-1820217450.html
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820218088_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0df60d87924401789a2f9b73fe1082de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида
В мире, Флорида
04:52 29.09.2022
 
Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории

Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Иан" ослаб до второй категории

© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGOУраган "Иан", Флорида
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGO
Ураган "Иан", Флорида
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Иан" ослаб до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным NHC, максимальная скорость ветра в настоящий момент составляет 105 миль в час (169 километров в час), хотя еще недавно сообщалось о скорости в 240 км/ч.
В настоящее время во Флориде без электричества остаются почти два миллиона человек, согласно данным портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке.
"Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. Ураган прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 01:15
Губернатор Флориды заявил, что ураган "Иан" нанесет удар по всему штату
 
В миреФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала