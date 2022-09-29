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Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории
Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории - РИА Новости, 29.09.2022
Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории
Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Иан" ослаб до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T04:52
2022-09-29T04:52
2022-09-29T04:52
в мире
флорида
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Иан" ослаб до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).По данным NHC, максимальная скорость ветра в настоящий момент составляет 105 миль в час (169 километров в час), хотя еще недавно сообщалось о скорости в 240 км/ч.В настоящее время во Флориде без электричества остаются почти два миллиона человек, согласно данным портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке."Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. Ураган прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида
Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории
Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Иан" ослаб до второй категории