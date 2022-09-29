https://ria.ru/20220929/karkadym-1820219814.html

Бывшая жена британца отреагировала на его расставание с украинской беженкой

Бывшая жена британца отреагировала на его расставание с украинской беженкой - РИА Новости, 29.09.2022

Бывшая жена британца отреагировала на его расставание с украинской беженкой

Бывшая жена британца Энтони Гарнетта, бросившего ее с двумя детьми ради беженки с Украины Софии Каркадым, прокомментировала в беседе с The Daily Mail... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T02:31

2022-09-29T02:31

2022-09-29T10:11

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывшая жена британца Энтони Гарнетта, бросившего ее с двумя детьми ради беженки с Украины Софии Каркадым, прокомментировала в беседе с The Daily Mail расставание экс-супруга с украинкой.Ранее стало известно, что Гарнетт расстался с Каркадым, с которой состоял в непродолжительных отношениях, из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор она "схватила нож и несколько раз ударила им в стену".Как заявила 28-летняя Лорна Гарнетт, примирение с бывшим мужем после его разрыва с украинкой не входит в ее планы. По словам женщины, она уважает Энтони как отца своих детей, однако "утекло слишком много воды". На данный момент она пытается "оправиться от всего этого" и "понять", как впустила Каркадым в свой дом. "Я не думаю, что мы когда-нибудь снова будем вместе, но мы будем лучшими друзьями", — заявила британка.Лорна рассказала, что изначально была "впечатлена" гостьей, которая была "прекрасна и мила", однако вскоре та начала активно оказывать знаки внимания ее мужу. При этом она отметила, что Каркадым "много пьет": во время первого совместного похода в магазин украинка купила бутылку вина и четыре бутылки пива. Кроме того, она "выпила за два дня" бутылку виски, при этом пустые бутылки лежали у нее под кроватью.Бывшая жена Гарнетта также отметила, что ее обрадовало известие о разрыве британца с Каркадым, так как внимание прессы негативно влияло на ее психологическое состояние. "Им тоже было нелегко, и я надеюсь, что теперь, когда Энтони прозрел и бросил ее, все уляжется", — добавила она.Как отмечает The Daily Mail, после разрыва с Каркадым Гарнетт встретился со своей бывшей женой и извинился перед ней.Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей. Новые отношения продлились четыре с половиной месяца и закончились скандалом — британец выставил Каркадым из своего дома. Мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали.

https://ria.ru/20220928/arest-1819980918.html

https://ria.ru/20220927/bezhentsy-1819754679.html

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в мире, украина, великобритания, львов