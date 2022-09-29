Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/izhevsk-1820454241.html
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе - РИА Новости, 29.09.2022
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:55
2022-09-29T20:55
владимир путин
турция
россия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819774821_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbb1d2bd116eef620276805c8b0e2d91.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе города Ижевска. После этого был проведён содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220929/khabarovsk-1820223173.html
турция
россия
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819774821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e60f2e64700f0256529bdd73e7607e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, турция, россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Владимир Путин, Турция, Россия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
20:55 29.09.2022
 
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе

Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в школе в Ижевске

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди возлагают цветы и игрушки у школы №88 в Ижевске
Люди возлагают цветы и игрушки у школы №88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди возлагают цветы и игрушки у школы №88 в Ижевске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе города Ижевска. После этого был проведён содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
04:48
В школах Хабаровска пройдут внеплановые учения после стрельбы в Ижевске
 
Владимир ПутинТурцияРоссияИжевскСтрельба в школе в Ижевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала