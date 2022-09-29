https://ria.ru/20220929/izhevsk-1820454241.html

Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе

Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе - РИА Новости, 29.09.2022

Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:55

2022-09-29T20:55

2022-09-29T20:55

владимир путин

турция

россия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе города Ижевска. После этого был проведён содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220929/khabarovsk-1820223173.html

турция

россия

ижевск

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владимир путин, турция, россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске