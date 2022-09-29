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Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе - РИА Новости, 29.09.2022
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:55
2022-09-29T20:55
2022-09-29T20:55
владимир путин
турция
россия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе города Ижевска. После этого был проведён содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220929/khabarovsk-1820223173.html
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владимир путин, турция, россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Владимир Путин, Турция, Россия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в ижевской школе
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в школе в Ижевске