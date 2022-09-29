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Посольство Италии в России дало рекомендации для соотечественников - РИА Новости, 29.09.2022
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Посольство Италии в России дало рекомендации для соотечественников
Посольство Италии в России дало рекомендации для соотечественников - РИА Новости, 29.09.2022
Посольство Италии в России дало рекомендации для соотечественников
Посольство Италии в РФ рекомендует соотечественникам покинуть страну, если их пребывание не представляет крайней необходимости, сообщается на сайте дипмиссии в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:57
2022-09-29T20:46
италия
россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посольство Италии в РФ рекомендует соотечественникам покинуть страну, если их пребывание не представляет крайней необходимости, сообщается на сайте дипмиссии в четверг.В дипмиссии пояснили, что путешествовать из РФ в Италию и другие страны становится все труднее из-за роста стоимости билетов, поэтому рекомендуется приобретать билеты заблаговременно.Ранее посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже находится в стране, немедленно ее покинуть.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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италия, россия, в мире, санкции в отношении россии
Италия, Россия, В мире, Санкции в отношении России
18:57 29.09.2022 (обновлено: 20:46 29.09.2022)
 
Посольство Италии в России дало рекомендации для соотечественников

Посольство Италии попросило соотечественников оценить необходимость пребывания в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание посольства Италии в Москве
Здание посольства Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание посольства Италии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посольство Италии в РФ рекомендует соотечественникам покинуть страну, если их пребывание не представляет крайней необходимости, сообщается на сайте дипмиссии в четверг.
"Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением России с зарубежными странами, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет крайней нужды, покинуть страну", - говорится в сообщении на сайте посольства.
В дипмиссии пояснили, что путешествовать из РФ в Италию и другие страны становится все труднее из-за роста стоимости билетов, поэтому рекомендуется приобретать билеты заблаговременно.
Ранее посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже находится в стране, немедленно ее покинуть.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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