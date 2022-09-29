18:57 29.09.2022 (обновлено: 20:46 29.09.2022)
Посольство Италии в России дало рекомендации для соотечественников
Посольство Италии попросило соотечественников оценить необходимость пребывания в России
Здание посольства Италии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посольство Италии в РФ рекомендует соотечественникам покинуть страну, если их пребывание не представляет крайней необходимости, сообщается на сайте дипмиссии в четверг.
"Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением России с зарубежными странами, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет крайней нужды, покинуть страну", - говорится в сообщении на сайте посольства.
В дипмиссии пояснили, что путешествовать из РФ в Италию и другие страны становится все труднее из-за роста стоимости билетов, поэтому рекомендуется приобретать билеты заблаговременно.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.