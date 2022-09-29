https://ria.ru/20220929/italiya-1820431205.html

Посольство Италии в России дало рекомендации для соотечественников

Посольство Италии в России дало рекомендации для соотечественников - РИА Новости, 29.09.2022

Посольство Италии в России дало рекомендации для соотечественников

Посольство Италии в РФ рекомендует соотечественникам покинуть страну, если их пребывание не представляет крайней необходимости, сообщается на сайте дипмиссии в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:57

2022-09-29T18:57

2022-09-29T20:46

италия

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посольство Италии в РФ рекомендует соотечественникам покинуть страну, если их пребывание не представляет крайней необходимости, сообщается на сайте дипмиссии в четверг.В дипмиссии пояснили, что путешествовать из РФ в Италию и другие страны становится все труднее из-за роста стоимости билетов, поэтому рекомендуется приобретать билеты заблаговременно.Ранее посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже находится в стране, немедленно ее покинуть.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/ssha-1820044622.html

италия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, россия, в мире, санкции в отношении россии