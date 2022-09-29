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Россия готова работать с новым правительством Италии, заявили в МИД - РИА Новости, 29.09.2022
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Россия готова работать с новым правительством Италии, заявили в МИД
Россия готова работать с новым правительством Италии, заявили в МИД - РИА Новости, 29.09.2022
Россия готова работать с новым правительством Италии, заявили в МИД
Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:21
2022-09-29T17:21
мария захарова
россия
италия
европа
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы готовы взаимодействовать с любым законно избранным правительством, как Италии, так и других стран. Это наш принципиальный подход - мы с уважением относимся к демократическому волеизъявлению людей, которое было оформлено в виде выборов", - сказала Захарова на брифинге.При этом Захарова подчеркнула, что нынешняя международная обстановка накладывает на отношения с Италией существенный отпечаток. По ее словам, ключевые механизмы двустороннего взаимодействия подорваны, нанесен существенный ущерб экономическому сотрудничеству в торговле и энергетике, свернуты контакты по вопросам безопасности в Европе, искусственно блокируются гуманитарные связи."Говорить о перспективах российско-итальянских отношений в теории, наверное, преждевременно, потому что все должно зависеть от конкретных действий и шагов итальянских властей на практике. Мы отношения ни с кем не разрушали, мы отстаиваем свои позиции, которые мы аргументировали, и которые носят правовой характер", - отметила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220928/meloni-1819954330.html
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мария захарова, россия, италия, европа, в мире
Мария Захарова, Россия, Италия, Европа, В мире
17:21 29.09.2022
 
Россия готова работать с новым правительством Италии, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии

© AP Photo / Alessandra TarantinoЛидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони из партии "Вперед, Италия" и лидер партии "Братья италии" Джорджия Мелони на предвыборном митинге правоцентристской коалиции
Лидер партии Лига Севера Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони из партии Вперед, Италия и лидер партии Братья италии Джорджия Мелони на предвыборном митинге правоцентристской коалиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони из партии "Вперед, Италия" и лидер партии "Братья италии" Джорджия Мелони на предвыборном митинге правоцентристской коалиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы взаимодействовать с любым законно избранным правительством, как Италии, так и других стран. Это наш принципиальный подход - мы с уважением относимся к демократическому волеизъявлению людей, которое было оформлено в виде выборов", - сказала Захарова на брифинге.
Лидер ультраправой партии Братья Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 01:55
Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому
При этом Захарова подчеркнула, что нынешняя международная обстановка накладывает на отношения с Италией существенный отпечаток. По ее словам, ключевые механизмы двустороннего взаимодействия подорваны, нанесен существенный ущерб экономическому сотрудничеству в торговле и энергетике, свернуты контакты по вопросам безопасности в Европе, искусственно блокируются гуманитарные связи.
"Говорить о перспективах российско-итальянских отношений в теории, наверное, преждевременно, потому что все должно зависеть от конкретных действий и шагов итальянских властей на практике. Мы отношения ни с кем не разрушали, мы отстаиваем свои позиции, которые мы аргументировали, и которые носят правовой характер", - отметила представитель МИД РФ.
Митинг правых итальянских партий на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 13:33
Правоцентристская коалиция в Италии
 
Мария ЗахароваРоссияИталияЕвропаВ мире
 
 
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