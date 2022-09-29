https://ria.ru/20220929/italiya-1820390550.html
Россия готова работать с новым правительством Италии, заявили в МИД
Россия готова работать с новым правительством Италии, заявили в МИД - РИА Новости, 29.09.2022
Россия готова работать с новым правительством Италии, заявили в МИД
Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:21
2022-09-29T17:21
2022-09-29T17:21
мария захарова
россия
италия
европа
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы готовы взаимодействовать с любым законно избранным правительством, как Италии, так и других стран. Это наш принципиальный подход - мы с уважением относимся к демократическому волеизъявлению людей, которое было оформлено в виде выборов", - сказала Захарова на брифинге.При этом Захарова подчеркнула, что нынешняя международная обстановка накладывает на отношения с Италией существенный отпечаток. По ее словам, ключевые механизмы двустороннего взаимодействия подорваны, нанесен существенный ущерб экономическому сотрудничеству в торговле и энергетике, свернуты контакты по вопросам безопасности в Европе, искусственно блокируются гуманитарные связи."Говорить о перспективах российско-итальянских отношений в теории, наверное, преждевременно, потому что все должно зависеть от конкретных действий и шагов итальянских властей на практике. Мы отношения ни с кем не разрушали, мы отстаиваем свои позиции, которые мы аргументировали, и которые носят правовой характер", - отметила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220928/meloni-1819954330.html
https://ria.ru/20220926/italiya-1819500853.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, италия, европа, в мире
Мария Захарова, Россия, Италия, Европа, В мире
Россия готова работать с новым правительством Италии, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы взаимодействовать с любым законно избранным правительством, как Италии, так и других стран. Это наш принципиальный подход - мы с уважением относимся к демократическому волеизъявлению людей, которое было оформлено в виде выборов", - сказала Захарова на брифинге.
При этом Захарова подчеркнула, что нынешняя международная обстановка накладывает на отношения с Италией существенный отпечаток. По ее словам, ключевые механизмы двустороннего взаимодействия подорваны, нанесен существенный ущерб экономическому сотрудничеству в торговле и энергетике, свернуты контакты по вопросам безопасности в Европе
, искусственно блокируются гуманитарные связи.
"Говорить о перспективах российско-итальянских отношений в теории, наверное, преждевременно, потому что все должно зависеть от конкретных действий и шагов итальянских властей на практике. Мы отношения ни с кем не разрушали, мы отстаиваем свои позиции, которые мы аргументировали, и которые носят правовой характер", - отметила представитель МИД РФ.