https://ria.ru/20220929/investitsii-1820285215.html
Новые резиденты ОЭЗ "Оренбуржье" инвестируют в проекты более 10 млрд рублей
Новые резиденты ОЭЗ "Оренбуржье" инвестируют в проекты более 10 млрд рублей - РИА Новости, 29.09.2022
Новые резиденты ОЭЗ "Оренбуржье" инвестируют в проекты более 10 млрд рублей
Особая экономическая зона "Оренбуржье" пополнится тремя новыми резидентами, их инвестиции в проекты составят более 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:37
2022-09-29T12:37
2022-09-29T13:41
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
экономика
оренбург
орск
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ОРЕНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Особая экономическая зона "Оренбуржье" пополнится тремя новыми резидентами, их инвестиции в проекты составят более 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Проект компании "Шелковый путь" предполагает строительство на территории ОЭЗ транспортно-логистического терминала с грузооборотом 2,5 миллиона тонн в год. Общий объем инвестиций составит порядка 9,5 миллиарда рублей, будут созданы более 350 рабочих мест. Компания "ОренМодуль" планирует строительство завода по производству металлоконструкций для быстровозводимых зданий и помещений проектной мощностью 30 тысяч квадратных метров стоимостью 188 миллионов рублей, будут созданы 30 рабочих мест.Строительством и последующей эксплуатацией комплекса сжижения природного газа производительностью 5 тонн/час (42 тысячи тонн в год) займется компания "ГСПГТ Оренбург", созданная ООО "Газпром СПГ технологии" и АО "Газхолодтехнология", которые входят в тройку крупнейших производителей СПГ. Планируется создать 39 рабочих мест.По словам губернатора региона Дениса Паслера, особая экономическая зона "Оренбуржье" становится эффективным инструментом для развития экономики и привлечения в область частного капитала. В ОЭЗ уже строятся молокозавод "Красногорский" и логистический центр "Оренбург".ОЭЗ "Оренбуржье" располагается на двух площадках в Оренбурге и Орске. На ее территории будет построена современная промышленная инфраструктура, обеспечен доступ к коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути. Подведение инженерных сетей начнется в текущем году.Для резидентов ОЭЗ созданы условия для выгодного ведения бизнеса. Действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги, ввозные пошлины и таможенный НДС. Налог на прибыль снижен до двух процентов.Общая сумма планируемых вложений – 3,7 миллиарда рублей. Полноценный запуск ОЭЗ запланирован на 2024 год.
https://ria.ru/20220909/kompleks-1815600535.html
https://ria.ru/20210630/fabrika-1739211712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, экономика, оренбург, орск
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Экономика, Оренбург, Орск
ОРЕНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Особая экономическая зона "Оренбуржье" пополнится тремя новыми резидентами, их инвестиции в проекты составят более 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Три новых резидента создадут в Оренбуржье дополнительно 410 рабочих мест и инвестируют в проекты более 10 миллиардов рублей. По решению экспертного совета ОЭЗ статус резидента предоставлен компаниям "Шелковый путь Логистика", "ОренМодуль" и "ГСПГТ Оренбург",- отмечает пресс-служба. .
Проект компании "Шелковый путь" предполагает строительство на территории ОЭЗ транспортно-логистического терминала с грузооборотом 2,5 миллиона тонн в год. Общий объем инвестиций составит порядка 9,5 миллиарда рублей, будут созданы более 350 рабочих мест. Компания "ОренМодуль" планирует строительство завода по производству металлоконструкций для быстровозводимых зданий и помещений проектной мощностью 30 тысяч квадратных метров стоимостью 188 миллионов рублей, будут созданы 30 рабочих мест.
Строительством и последующей эксплуатацией комплекса сжижения природного газа производительностью 5 тонн/час (42 тысячи тонн в год) займется компания "ГСПГТ Оренбург", созданная ООО "Газпром
СПГ технологии" и АО "Газхолодтехнология", которые входят в тройку крупнейших производителей СПГ. Планируется создать 39 рабочих мест.
По словам губернатора региона Дениса Паслера
, особая экономическая зона "Оренбуржье" становится эффективным инструментом для развития экономики и привлечения в область частного капитала. В ОЭЗ уже строятся молокозавод "Красногорский" и логистический центр "Оренбург".
"Сегодня мы также подписали соглашение о реализации крупного проекта по производству и переработке твёрдой пшеницы с потенциальным резидентом – компанией "Стойленская Нива". Интерес таких крупных игроков рынка свидетельствует о том, что у нас в Оренбуржье созданы конкурентные условия для ведения бизнеса", – цитируют в пресс-службе слова Дениса Паслера.
ОЭЗ "Оренбуржье" располагается на двух площадках в Оренбурге
и Орске
. На ее территории будет построена современная промышленная инфраструктура, обеспечен доступ к коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути. Подведение инженерных сетей начнется в текущем году.
Для резидентов ОЭЗ созданы условия для выгодного ведения бизнеса. Действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги, ввозные пошлины и таможенный НДС. Налог на прибыль снижен до двух процентов.
Общая сумма планируемых вложений – 3,7 миллиарда рублей. Полноценный запуск ОЭЗ запланирован на 2024 год.