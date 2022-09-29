https://ria.ru/20220929/investitsii-1820285215.html

Новые резиденты ОЭЗ "Оренбуржье" инвестируют в проекты более 10 млрд рублей

Новые резиденты ОЭЗ "Оренбуржье" инвестируют в проекты более 10 млрд рублей - РИА Новости, 29.09.2022

Новые резиденты ОЭЗ "Оренбуржье" инвестируют в проекты более 10 млрд рублей

Особая экономическая зона "Оренбуржье" пополнится тремя новыми резидентами, их инвестиции в проекты составят более 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:37

2022-09-29T12:37

2022-09-29T13:41

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Особая экономическая зона "Оренбуржье" пополнится тремя новыми резидентами, их инвестиции в проекты составят более 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Проект компании "Шелковый путь" предполагает строительство на территории ОЭЗ транспортно-логистического терминала с грузооборотом 2,5 миллиона тонн в год. Общий объем инвестиций составит порядка 9,5 миллиарда рублей, будут созданы более 350 рабочих мест. Компания "ОренМодуль" планирует строительство завода по производству металлоконструкций для быстровозводимых зданий и помещений проектной мощностью 30 тысяч квадратных метров стоимостью 188 миллионов рублей, будут созданы 30 рабочих мест.Строительством и последующей эксплуатацией комплекса сжижения природного газа производительностью 5 тонн/час (42 тысячи тонн в год) займется компания "ГСПГТ Оренбург", созданная ООО "Газпром СПГ технологии" и АО "Газхолодтехнология", которые входят в тройку крупнейших производителей СПГ. Планируется создать 39 рабочих мест.По словам губернатора региона Дениса Паслера, особая экономическая зона "Оренбуржье" становится эффективным инструментом для развития экономики и привлечения в область частного капитала. В ОЭЗ уже строятся молокозавод "Красногорский" и логистический центр "Оренбург".ОЭЗ "Оренбуржье" располагается на двух площадках в Оренбурге и Орске. На ее территории будет построена современная промышленная инфраструктура, обеспечен доступ к коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути. Подведение инженерных сетей начнется в текущем году.Для резидентов ОЭЗ созданы условия для выгодного ведения бизнеса. Действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги, ввозные пошлины и таможенный НДС. Налог на прибыль снижен до двух процентов.Общая сумма планируемых вложений – 3,7 миллиарда рублей. Полноценный запуск ОЭЗ запланирован на 2024 год.

https://ria.ru/20220909/kompleks-1815600535.html

https://ria.ru/20210630/fabrika-1739211712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, экономика, оренбург, орск