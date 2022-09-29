https://ria.ru/20220929/inspektsii-1820358602.html

Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3

Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3 - РИА Новости, 29.09.2022

Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3

Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросу о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ-3, обсуждается также проведение очной встречи консультативной комиссии,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:17

2022-09-29T16:17

2022-09-29T16:18

мария захарова

россия

сша

в мире

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросу о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ-3, обсуждается также проведение очной встречи консультативной комиссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что инспекционная деятельность в рамках Договора была приостановлена с начала 2020 года по взаимному согласию с США из-за пандемии коронавируса.Она напомнила, что речь идет, прежде всего, о деятельности двусторонней консультативной комиссии."В настоящий момент изучается возможность для проведения ее очной сессии", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220827/dogovor-1812467570.html

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мария захарова, россия, сша, в мире, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)