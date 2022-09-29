https://ria.ru/20220929/inspektsii-1820358602.html
Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3
Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3 - РИА Новости, 29.09.2022
Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3
Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросу о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ-3, обсуждается также проведение очной встречи консультативной комиссии,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:17
2022-09-29T16:17
2022-09-29T16:18
мария захарова
россия
сша
в мире
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросу о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ-3, обсуждается также проведение очной встречи консультативной комиссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что инспекционная деятельность в рамках Договора была приостановлена с начала 2020 года по взаимному согласию с США из-за пандемии коронавируса.Она напомнила, что речь идет, прежде всего, о деятельности двусторонней консультативной комиссии."В настоящий момент изучается возможность для проведения ее очной сессии", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220827/dogovor-1812467570.html
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мария захарова, россия, сша, в мире, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, США, В мире, Договор СНВ-3, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:17 29.09.2022 (обновлено: 16:18 29.09.2022)
Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3
Захарова заявила, что Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3