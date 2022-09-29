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Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3 - РИА Новости, 29.09.2022
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Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3
Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3 - РИА Новости, 29.09.2022
Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3
Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросу о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ-3, обсуждается также проведение очной встречи консультативной комиссии,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:17
2022-09-29T16:18
мария захарова
россия
сша
в мире
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросу о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ-3, обсуждается также проведение очной встречи консультативной комиссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что инспекционная деятельность в рамках Договора была приостановлена с начала 2020 года по взаимному согласию с США из-за пандемии коронавируса.Она напомнила, что речь идет, прежде всего, о деятельности двусторонней консультативной комиссии."В настоящий момент изучается возможность для проведения ее очной сессии", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220827/dogovor-1812467570.html
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мария захарова, россия, сша, в мире, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, США, В мире, Договор СНВ-3, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:17 29.09.2022 (обновлено: 16:18 29.09.2022)
 
Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3

Захарова заявила, что Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросу о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ-3, обсуждается также проведение очной встречи консультативной комиссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что инспекционная деятельность в рамках Договора была приостановлена с начала 2020 года по взаимному согласию с США из-за пандемии коронавируса.
"Вопрос о ее возобновлении, конечно, рассматривается, по соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в этой части его контрольного механизма", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что речь идет, прежде всего, о деятельности двусторонней консультативной комиссии.
"В настоящий момент изучается возможность для проведения ее очной сессии", - отметила Захарова.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 07:31
ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3
 
Мария ЗахароваРоссияСШАВ миреДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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