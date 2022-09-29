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Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 29.09.2022
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Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 29.09.2022
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:11
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экономика
германия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 9,4%.
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в мире, экономика, германия
В мире, Экономика, Германия
15:11 29.09.2022
 
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда в десять процентов

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 9,4%.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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СМИ: партнеры Германии усомнились в ее решительности по украинскому кризису
 
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