https://ria.ru/20220929/inflyatsiya-1820335802.html
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 29.09.2022
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:11
2022-09-29T15:11
2022-09-29T15:11
в мире
экономика
германия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 9,4%.
https://ria.ru/20220929/germaniya-1820297922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, германия
В мире, Экономика, Германия
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда в десять процентов