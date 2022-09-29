https://ria.ru/20220929/inflyatsiya-1820335802.html

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 29.09.2022

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:11

2022-09-29T15:11

2022-09-29T15:11

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экономика

германия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 9,4%.

https://ria.ru/20220929/germaniya-1820297922.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, германия