https://ria.ru/20220929/guterresh-1820445924.html

Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов

Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов - РИА Новости, 29.09.2022

Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против выдавливания России с глобальных дипломатических площадок, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:03

2022-09-29T20:03

2022-09-29T20:03

в мире

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

россия

оон

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ООН, 29 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против выдавливания России с глобальных дипломатических площадок, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Журналистка задала ему вопрос, "до какой степени генсек поддержал бы исключение РФ из Совбеза". Подобная процедура потребовала бы изменения Устава ООН, в котором перечислены постоянные члены Совета безопасности. Право вето, которым обладает Россия как постоянный член, делает такой сценарий невозможным."Исключение любой страны-члена из Совета безопасности или из ООН четко изложено в Уставе. Думаю, генсек говорил, что выдавливание стран из глобальных форумов не является по сути верным шагом, когда мы говорим о потребности в дипломатии", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос.

https://ria.ru/20220929/oon-1820435925.html

россия

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в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, россия, оон