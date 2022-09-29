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Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов - РИА Новости, 29.09.2022
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Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов
Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов - РИА Новости, 29.09.2022
Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов
Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против выдавливания России с глобальных дипломатических площадок, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:03
2022-09-29T20:03
в мире
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
россия
оон
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против выдавливания России с глобальных дипломатических площадок, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Журналистка задала ему вопрос, "до какой степени генсек поддержал бы исключение РФ из Совбеза". Подобная процедура потребовала бы изменения Устава ООН, в котором перечислены постоянные члены Совета безопасности. Право вето, которым обладает Россия как постоянный член, делает такой сценарий невозможным."Исключение любой страны-члена из Совета безопасности или из ООН четко изложено в Уставе. Думаю, генсек говорил, что выдавливание стран из глобальных форумов не является по сути верным шагом, когда мы говорим о потребности в дипломатии", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос.
https://ria.ru/20220929/oon-1820435925.html
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в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, россия, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Россия, ООН
20:03 29.09.2022
 
Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов

Генсек ООН Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против выдавливания России с глобальных дипломатических площадок, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Журналистка задала ему вопрос, "до какой степени генсек поддержал бы исключение РФ из Совбеза". Подобная процедура потребовала бы изменения Устава ООН, в котором перечислены постоянные члены Совета безопасности. Право вето, которым обладает Россия как постоянный член, делает такой сценарий невозможным.
"Исключение любой страны-члена из Совета безопасности или из ООН четко изложено в Уставе. Думаю, генсек говорил, что выдавливание стран из глобальных форумов не является по сути верным шагом, когда мы говорим о потребности в дипломатии", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
19:15
ООН надеется на продолжение взаимодействия со сторонами продуктовой сделки
 
В миреАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикРоссияООН
 
 
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