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Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества - РИА Новости, 29.09.2022
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Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества
Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества - РИА Новости, 29.09.2022
Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества
Государственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока стал обладателем гранта Русского географического общества, говорится в... РИА Новости, 29.09.2022
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
русское географическое общество
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культура
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Государственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока стал обладателем гранта Русского географического общества, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Конкурс Русского географического общества проводится с 2010 года. Грант выделяется на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских, издательских проектов. В 2022 году обладателями грантов стали 35 проектов региональных отделений общества и 54 инициативных проекта.Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока стал обладателем гранта Русского географического общества на создание экологических троп, которые позволят посетителям музея-заповедника полностью погрузиться в красоту подмосковной природы с ее уникальным ландшафтом, своей флорой и фауной", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), русское географическое общество, новости культуры, культура, туризм, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Русское географическое общество, Новости культуры, Культура, Туризм, Новости - Туризм
11:09 29.09.2022
 

Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества

© РИА Новости / Мария СеливановаГосударственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока
Государственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Государственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Государственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока стал обладателем гранта Русского географического общества, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.
Конкурс Русского географического общества проводится с 2010 года. Грант выделяется на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских, издательских проектов. В 2022 году обладателями грантов стали 35 проектов региональных отделений общества и 54 инициативных проекта.
Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока стал обладателем гранта Русского географического общества на создание экологических троп, которые позволят посетителям музея-заповедника полностью погрузиться в красоту подмосковной природы с ее уникальным ландшафтом, своей флорой и фауной", - говорится в сообщении.
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