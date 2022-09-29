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Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества

Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества - РИА Новости, 29.09.2022

Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества

Государственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока стал обладателем гранта Русского географического общества, говорится в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:09

2022-09-29T11:09

2022-09-29T11:09

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Государственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока стал обладателем гранта Русского географического общества, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Конкурс Русского географического общества проводится с 2010 года. Грант выделяется на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских, издательских проектов. В 2022 году обладателями грантов стали 35 проектов региональных отделений общества и 54 инициативных проекта.Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока стал обладателем гранта Русского географического общества на создание экологических троп, которые позволят посетителям музея-заповедника полностью погрузиться в красоту подмосковной природы с ее уникальным ландшафтом, своей флорой и фауной", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220817/karta-1810306575.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), русское географическое общество, новости культуры, культура, туризм, новости - туризм