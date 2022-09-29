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Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества
Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества - РИА Новости, 29.09.2022
Музей-заповедник в Подмосковье выиграл грант географического сообщества
Государственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока стал обладателем гранта Русского географического общества, говорится в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:09
2022-09-29T11:09
2022-09-29T11:09
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Государственный мемориальный музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока стал обладателем гранта Русского географического общества, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Конкурс Русского географического общества проводится с 2010 года. Грант выделяется на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских, издательских проектов. В 2022 году обладателями грантов стали 35 проектов региональных отделений общества и 54 инициативных проекта.Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока стал обладателем гранта Русского географического общества на создание экологических троп, которые позволят посетителям музея-заповедника полностью погрузиться в красоту подмосковной природы с ее уникальным ландшафтом, своей флорой и фауной", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), русское географическое общество, новости культуры, культура, туризм, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Русское географическое общество, Новости культуры, Культура, Туризм, Новости - Туризм