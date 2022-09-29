https://ria.ru/20220929/gosduma-1820273813.html
В Госдуме скоро появятся депутаты от новых территорий, считает Стремоусов
В Госдуме скоро появятся депутаты от новых территорий, считает Стремоусов - РИА Новости, 29.09.2022
В Госдуме скоро появятся депутаты от новых территорий, считает Стремоусов
В Госдуме в ближайшее время появятся депутаты от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:59
2022-09-29T11:59
2022-09-29T11:59
специальная военная операция на украине
политика
россия
кирилл стремоусов
госдума рф
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Госдуме в ближайшее время появятся депутаты от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, который в настоящее время находится в Москве."Уже скоро в Государственной Думе Российской Федерации появятся депутаты от освобождённых территорий. Вопрос интеграции Херсонской области в Россию - это вопрос ближайшего времени", - сказал Стремоусов на видео в своем Telegram-канале, которое записано в здании Госдумы РФ.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220928/pribytie-1820205510.html
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РИА Новости
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В Госдуме скоро появятся депутаты от новых территорий, считает Стремоусов
Стремоусов: в ГД скоро появятся депутаты от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей