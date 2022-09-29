https://ria.ru/20220929/gorlovka-1820265099.html

При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель

При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 29.09.2022

При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле поселка шахты имени Изотова в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:35

2022-09-29T11:35

2022-09-29T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле поселка шахты имени Изотова в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько."Поступила информация о погибшем мирном жителе, 1954 года рождения, в поселке шахты имени Н. А. Изотова. Информацию уточняем! Обстрел продолжается! Жителям поселка и прилегающих населенных пунктов быть крайне осторожными", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, фиксировало, что в 10.02 мск украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220929/gorlovka-1820262148.html

https://ria.ru/20220928/obstrely-1820165047.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол