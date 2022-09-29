При обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при обстреле поселка шахты имени Изотова погиб человек
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле поселка шахты имени Изотова в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
"Поступила информация о погибшем мирном жителе, 1954 года рождения, в поселке шахты имени Н. А. Изотова. Информацию уточняем! Обстрел продолжается! Жителям поселка и прилегающих населенных пунктов быть крайне осторожными", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, фиксировало, что в 10.02 мск украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".