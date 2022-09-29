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В Горловке поврежден детский сад из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/gorlovka-1820262148.html
В Горловке поврежден детский сад из-за обстрела со стороны украинских войск
В Горловке поврежден детский сад из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.09.2022
В Горловке поврежден детский сад из-за обстрела со стороны украинских войск
Детский сад поврежден в Горловке в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:24
2022-09-29T11:24
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Детский сад поврежден в Горловке в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы разрушения детского сада № 4, расположенного по улице Докучаева (поселок шахты имени Н. А. Изотова)", - написал он в своем Telegram-канале.Приходько добавил, что по улице Докучаева также получил серьезные повреждения один дом.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
украина
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иван приходько, горловка, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика
11:24 29.09.2022
 
В Горловке поврежден детский сад из-за обстрела со стороны украинских войск

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ поврежден детский сад и еще одно здание

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Детский сад поврежден в Горловке в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы разрушения детского сада № 4, расположенного по улице Докучаева (поселок шахты имени Н. А. Изотова)", - написал он в своем Telegram-канале.
Приходько добавил, что по улице Докучаева также получил серьезные повреждения один дом.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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