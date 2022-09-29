https://ria.ru/20220929/gorlovka-1820262148.html

В Горловке поврежден детский сад из-за обстрела со стороны украинских войск

В Горловке поврежден детский сад из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 29.09.2022

В Горловке поврежден детский сад из-за обстрела со стороны украинских войск

Детский сад поврежден в Горловке в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:24

2022-09-29T11:24

2022-09-29T11:24

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Детский сад поврежден в Горловке в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы разрушения детского сада № 4, расположенного по улице Докучаева (поселок шахты имени Н. А. Изотова)", - написал он в своем Telegram-канале.Приходько добавил, что по улице Докучаева также получил серьезные повреждения один дом.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иван приходько, горловка, украина, донецкая народная республика