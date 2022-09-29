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Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока" - РИА Новости, 29.09.2022
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Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока"
Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока" - РИА Новости, 29.09.2022
Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока"
Санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания "Турецкого потока" в России, сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:16
2022-09-29T21:31
экономика
россия
евросоюз
турецкий поток
санкции
санкции в отношении россии
нидерланды
черное море
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания "Турецкого потока" в России, сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V."Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов со ссылкой на запреты пунктов 1 и 2 статьи 3 Постановления (ЕС) 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф", - говорится в сообщении компании."Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали - 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
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россия
нидерланды
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экономика, россия, евросоюз, турецкий поток, санкции, санкции в отношении россии, нидерланды, черное море, газпром
Экономика, Россия, Евросоюз, Турецкий поток, Санкции, Санкции в отношении России, Нидерланды, Черное море, Газпром
21:16 29.09.2022 (обновлено: 21:31 29.09.2022)
 
Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока"

Оператор: санкции запретили поставку товаров для обслуживания "Турецкого потока" в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания "Турецкого потока" в России, сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V.
"Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов со ссылкой на запреты пунктов 1 и 2 статьи 3 Постановления (ЕС) 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф", - говорится в сообщении компании.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 16:51
В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом
"Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали - 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзТурецкий потокСанкцииСанкции в отношении РоссииНидерландыЧерное мореГазпром
 
 
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