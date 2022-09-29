https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820457143.html

Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока"

Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока" - РИА Новости, 29.09.2022

Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока"

Санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания "Турецкого потока" в России, сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T21:16

2022-09-29T21:16

2022-09-29T21:31

экономика

россия

евросоюз

турецкий поток

санкции

санкции в отношении россии

нидерланды

черное море

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания "Турецкого потока" в России, сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V."Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов со ссылкой на запреты пунктов 1 и 2 статьи 3 Постановления (ЕС) 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф", - говорится в сообщении компании."Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали - 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

https://ria.ru/20220903/gazoprovod-1814246134.html

россия

нидерланды

черное море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, евросоюз, турецкий поток, санкции, санкции в отношении россии, нидерланды, черное море, газпром