https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820457143.html
Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока"
Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока" - РИА Новости, 29.09.2022
Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока"
Санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания "Турецкого потока" в России, сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:16
2022-09-29T21:16
2022-09-29T21:31
экономика
россия
евросоюз
турецкий поток
санкции
санкции в отношении россии
нидерланды
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758769579_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_bd7d1d1cd4b353b49fb9264837611713.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания "Турецкого потока" в России, сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V."Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов со ссылкой на запреты пунктов 1 и 2 статьи 3 Постановления (ЕС) 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф", - говорится в сообщении компании."Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали - 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
https://ria.ru/20220903/gazoprovod-1814246134.html
россия
нидерланды
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758769579_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_5ff064700ec177d7371b615408818f71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, турецкий поток, санкции, санкции в отношении россии, нидерланды, черное море, газпром
Экономика, Россия, Евросоюз, Турецкий поток, Санкции, Санкции в отношении России, Нидерланды, Черное море, Газпром
21:16 29.09.2022 (обновлено: 21:31 29.09.2022)
Санкции ЕС запретили поставку товаров и услуг для "Турецкого потока"
Оператор: санкции запретили поставку товаров для обслуживания "Турецкого потока" в России