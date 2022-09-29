08:12 29.09.2022 (обновлено: 12:42 29.09.2022)
По "Северным потокам" планировали поставлять экологически чистое сырье
Депутат Кобылкин: по "Северным потокам" планировались поставки газа с нулевым выбросом СО2
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. По "Северным потокам" планировались поставки экологически чистого сырья с нулевым выбросом СО2, экологическое сообщество должно объединиться против подобных диверсий, заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, слова которого РИА Новости привели в его пресс-службе.
"Факт предполагаемой диверсии в акватории Дании в районе острова Борхольм со стороны недружественных стран-участниц Парижского соглашения вызывает особую тревогу. Именно по этим трубопроводам планировались поставки самого экологически чистого углеводородного сырья с нулевым выбросом СО2", - цитирует пресс-служба Кобылкина.
По его словам, это напрямую влияло на здоровье людей и устойчивую экономику европейских государств.
"Произошедшее событие в очередной раз подтверждает политику двойных стандартов и вскрывает истинное лицо псевдополитиков, которым безразлична судьба людей, судьба нашего общего дома – планеты Земля. Все мировое экологическое сообщество должно объединиться против подобных диверсий и политики выжженной земли, которую демонстрируют недружественные нам страны", - заявил Кобылкин.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.