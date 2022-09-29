Рейтинг@Mail.ru
По "Северным потокам" планировали поставлять экологически чистое сырье - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820233521.html
По "Северным потокам" планировали поставлять экологически чистое сырье
По "Северным потокам" планировали поставлять экологически чистое сырье - РИА Новости, 29.09.2022
По "Северным потокам" планировали поставлять экологически чистое сырье
По "Северным потокам" планировались поставки экологически чистого сырья с нулевым выбросом СО2, экологическое сообщество должно объединиться против подобных... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:12
2022-09-29T12:42
дмитрий кобылкин
дания
швеция
земля
siemens
госдума рф
северный поток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093876_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_e45a2bd2cdea6153010a2f7f717775ce.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. По "Северным потокам" планировались поставки экологически чистого сырья с нулевым выбросом СО2, экологическое сообщество должно объединиться против подобных диверсий, заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, слова которого РИА Новости привели в его пресс-службе."Факт предполагаемой диверсии в акватории Дании в районе острова Борхольм со стороны недружественных стран-участниц Парижского соглашения вызывает особую тревогу. Именно по этим трубопроводам планировались поставки самого экологически чистого углеводородного сырья с нулевым выбросом СО2", - цитирует пресс-служба Кобылкина.По его словам, это напрямую влияло на здоровье людей и устойчивую экономику европейских государств."Произошедшее событие в очередной раз подтверждает политику двойных стандартов и вскрывает истинное лицо псевдополитиков, которым безразлична судьба людей, судьба нашего общего дома – планеты Земля. Все мировое экологическое сообщество должно объединиться против подобных диверсий и политики выжженной земли, которую демонстрируют недружественные нам страны", - заявил Кобылкин.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
https://ria.ru/20220929/utechka-1820230815.html
https://ria.ru/20220929/potok-1820215926.html
дания
швеция
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093876_113:0:848:551_1920x0_80_0_0_58a4568428b3a9e4e9a7039b004acac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий кобылкин, дания, швеция, земля, siemens, госдума рф, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках"
Дмитрий Кобылкин, Дания, Швеция, Земля, Siemens, Госдума РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Авария на "Северных потоках"
08:12 29.09.2022 (обновлено: 12:42 29.09.2022)
 
По "Северным потокам" планировали поставлять экологически чистое сырье

Депутат Кобылкин: по "Северным потокам" планировались поставки газа с нулевым выбросом СО2

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. По "Северным потокам" планировались поставки экологически чистого сырья с нулевым выбросом СО2, экологическое сообщество должно объединиться против подобных диверсий, заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, слова которого РИА Новости привели в его пресс-службе.
"Факт предполагаемой диверсии в акватории Дании в районе острова Борхольм со стороны недружественных стран-участниц Парижского соглашения вызывает особую тревогу. Именно по этим трубопроводам планировались поставки самого экологически чистого углеводородного сырья с нулевым выбросом СО2", - цитирует пресс-служба Кобылкина.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 07:50
СМИ: Швеция обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках"
По его словам, это напрямую влияло на здоровье людей и устойчивую экономику европейских государств.
"Произошедшее событие в очередной раз подтверждает политику двойных стандартов и вскрывает истинное лицо псевдополитиков, которым безразлична судьба людей, судьба нашего общего дома – планеты Земля. Все мировое экологическое сообщество должно объединиться против подобных диверсий и политики выжженной земли, которую демонстрируют недружественные нам страны", - заявил Кобылкин.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 03:18
Аналитик раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока"
 
Дмитрий КобылкинДанияШвецияЗемляSiemensГосдума РФСеверный потокСеверный поток — 2В миреАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала