https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820233521.html

По "Северным потокам" планировали поставлять экологически чистое сырье

По "Северным потокам" планировали поставлять экологически чистое сырье - РИА Новости, 29.09.2022

По "Северным потокам" планировали поставлять экологически чистое сырье

По "Северным потокам" планировались поставки экологически чистого сырья с нулевым выбросом СО2, экологическое сообщество должно объединиться против подобных... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:12

2022-09-29T08:12

2022-09-29T12:42

дмитрий кобылкин

дания

швеция

земля

siemens

госдума рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. По "Северным потокам" планировались поставки экологически чистого сырья с нулевым выбросом СО2, экологическое сообщество должно объединиться против подобных диверсий, заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, слова которого РИА Новости привели в его пресс-службе."Факт предполагаемой диверсии в акватории Дании в районе острова Борхольм со стороны недружественных стран-участниц Парижского соглашения вызывает особую тревогу. Именно по этим трубопроводам планировались поставки самого экологически чистого углеводородного сырья с нулевым выбросом СО2", - цитирует пресс-служба Кобылкина.По его словам, это напрямую влияло на здоровье людей и устойчивую экономику европейских государств."Произошедшее событие в очередной раз подтверждает политику двойных стандартов и вскрывает истинное лицо псевдополитиков, которым безразлична судьба людей, судьба нашего общего дома – планеты Земля. Все мировое экологическое сообщество должно объединиться против подобных диверсий и политики выжженной земли, которую демонстрируют недружественные нам страны", - заявил Кобылкин.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220929/utechka-1820230815.html

https://ria.ru/20220929/potok-1820215926.html

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Дарья Буймова

дмитрий кобылкин, дания, швеция, земля, siemens, госдума рф, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках"