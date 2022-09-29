https://ria.ru/20220929/gaz-1820413025.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.09.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения до 10,5%, опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:53

2022-09-29T17:53

2022-09-29T17:57

природный газ

экономика

европа

газпром

северный поток — 2

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россия

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения до 10,5%, опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки около 1965,8 доллара за тысячу кубометров (-4,4%). По состоянию на 17.34 мск стоимость снизилась примерно до 1840 долларов (-10,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 2056,6 доллара за тысячу кубометров (+11,3% к расчетной цене вторника).Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.После некоторого снижения цены в последние дни вновь выросли. Темпы роста котировок во вторник не выходили за пределы 10%, пока после сообщения "Газпрома" не начали резко расти, достигая 2103,5 доллара за тысячу кубометров (+21,9% к расчетной цене понедельника).Компания сообщила, что отвергает требования украинского "Нафтогаза" "по инициированному разбирательству" в арбитраже в отношении транзита российского газа в Европу, поскольку не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. "Газпром" подчеркнул, что сохранение недружественной позиции "Нафтогаза" может стать основанием для санкций против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед ней обязательства, включая оплату.Кроме того, напряжение на газовом рынке вызывает невозможность поставок в Европу по другому маршруту. Дочерняя структура "Газпрома", компания-оператор "Северного потока" - Nord Stream AG - сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.

https://ria.ru/20220929/gaz-1820356897.html

https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, европа, газпром, северный поток — 2, северный поток, россия, в мире, цены