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Цены на газ в Европе опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.09.2022
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Цены на газ в Европе опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.09.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения до 10,5%, опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:53
2022-09-29T17:57
природный газ
экономика
европа
газпром
северный поток — 2
северный поток
россия
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения до 10,5%, опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки около 1965,8 доллара за тысячу кубометров (-4,4%). По состоянию на 17.34 мск стоимость снизилась примерно до 1840 долларов (-10,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 2056,6 доллара за тысячу кубометров (+11,3% к расчетной цене вторника).Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.После некоторого снижения цены в последние дни вновь выросли. Темпы роста котировок во вторник не выходили за пределы 10%, пока после сообщения "Газпрома" не начали резко расти, достигая 2103,5 доллара за тысячу кубометров (+21,9% к расчетной цене понедельника).Компания сообщила, что отвергает требования украинского "Нафтогаза" "по инициированному разбирательству" в арбитраже в отношении транзита российского газа в Европу, поскольку не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. "Газпром" подчеркнул, что сохранение недружественной позиции "Нафтогаза" может стать основанием для санкций против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед ней обязательства, включая оплату.Кроме того, напряжение на газовом рынке вызывает невозможность поставок в Европу по другому маршруту. Дочерняя структура "Газпрома", компания-оператор "Северного потока" - Nord Stream AG - сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.
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природный газ, экономика, европа, газпром, северный поток — 2, северный поток, россия, в мире, цены
Природный газ, Экономика, Европа, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Россия, В мире, Цены
17:53 29.09.2022 (обновлено: 17:57 29.09.2022)
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе опустились на 10,5%, упав ниже 1850 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения до 10,5%, опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки около 1965,8 доллара за тысячу кубометров (-4,4%). По состоянию на 17.34 мск стоимость снизилась примерно до 1840 долларов (-10,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 2056,6 доллара за тысячу кубометров (+11,3% к расчетной цене вторника).
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
16:12
Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник
Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.
После некоторого снижения цены в последние дни вновь выросли. Темпы роста котировок во вторник не выходили за пределы 10%, пока после сообщения "Газпрома" не начали резко расти, достигая 2103,5 доллара за тысячу кубометров (+21,9% к расчетной цене понедельника).
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 14:01
Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
Компания сообщила, что отвергает требования украинского "Нафтогаза" "по инициированному разбирательству" в арбитраже в отношении транзита российского газа в Европу, поскольку не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. "Газпром" подчеркнул, что сохранение недружественной позиции "Нафтогаза" может стать основанием для санкций против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед ней обязательства, включая оплату.
Кроме того, напряжение на газовом рынке вызывает невозможность поставок в Европу по другому маршруту. Дочерняя структура "Газпрома", компания-оператор "Северного потока" - Nord Stream AG - сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
17:48
Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"
 
Природный газЭкономикаЕвропаГазпромСеверный поток — 2Северный потокРоссияВ миреЦены
 
 
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