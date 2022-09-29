Рейтинг@Mail.ru
Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/frantsiya-1820259826.html
Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур
Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур - РИА Новости, 29.09.2022
Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур
Бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур убежден, что продолжение диалога с Россией отвечает геостратегическим... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:12
2022-09-29T11:12
в мире
эрик земмур
россия
франция
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_a42fa9f35e5c3761acabe564e2a56a26.jpg
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур убежден, что продолжение диалога с Россией отвечает геостратегическим интересам страны."Я - за Францию. Я пытаюсь анализировать геостратегическую ситуацию, отталкиваясь от интересов Франции. А что в интересах Франции? Посмотрим на ее географию: Франция находится в Европе, Россия также находится в Европе. Мы - с одной ее стороны, Россия - с другой. Россия никуда не переедет. Это (диалог с Россией) - в геостратегических интересах Франции. Я продолжаю так думать", - заявил Земмур в четверг в интервью телеканалу LCI.Он напомнил, что и Россия, и Франция - две великие страны, две ядерные державы. Политике диалога с РФ следовал и Шарль де Голль, "даже когда у власти в Советском Союзе был Иосиф Сталин", а также другие французские государственные деятели - Жак Ширак, Николя Саркози и нынешний президент Эммануэль Макрон."Макрон, пытаясь сохранить диалог с Россией, действует правильно! А также когда говорит, что Россию нельзя унижать", - добавил французский политик.
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818629335.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_ed1dd8602e2c4019ab3276ace617dcbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эрик земмур, россия, франция, эммануэль макрон
В мире, Эрик Земмур, Россия, Франция, Эммануэль Макрон
11:12 29.09.2022
 
Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур

Земмур: продолжение диалога с Россией отвечает геостратегическим интересам Франции

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур
Писатель и журналист Эрик Земмур - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Писатель и журналист Эрик Земмур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур убежден, что продолжение диалога с Россией отвечает геостратегическим интересам страны.
"Я - за Францию. Я пытаюсь анализировать геостратегическую ситуацию, отталкиваясь от интересов Франции. А что в интересах Франции? Посмотрим на ее географию: Франция находится в Европе, Россия также находится в Европе. Мы - с одной ее стороны, Россия - с другой. Россия никуда не переедет. Это (диалог с Россией) - в геостратегических интересах Франции. Я продолжаю так думать", - заявил Земмур в четверг в интервью телеканалу LCI.
Он напомнил, что и Россия, и Франция - две великие страны, две ядерные державы. Политике диалога с РФ следовал и Шарль де Голль, "даже когда у власти в Советском Союзе был Иосиф Сталин", а также другие французские государственные деятели - Жак Ширак, Николя Саркози и нынешний президент Эммануэль Макрон.
"Макрон, пытаясь сохранить диалог с Россией, действует правильно! А также когда говорит, что Россию нельзя унижать", - добавил французский политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 11:39
Макрон призвал сделать все для возвращения к переговорам по Украине
 
В миреЭрик ЗеммурРоссияФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала