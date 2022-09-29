Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур
Земмур: продолжение диалога с Россией отвечает геостратегическим интересам Франции
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Писатель и журналист Эрик Земмур. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур убежден, что продолжение диалога с Россией отвечает геостратегическим интересам страны.
"Я - за Францию. Я пытаюсь анализировать геостратегическую ситуацию, отталкиваясь от интересов Франции. А что в интересах Франции? Посмотрим на ее географию: Франция находится в Европе, Россия также находится в Европе. Мы - с одной ее стороны, Россия - с другой. Россия никуда не переедет. Это (диалог с Россией) - в геостратегических интересах Франции. Я продолжаю так думать", - заявил Земмур в четверг в интервью телеканалу LCI.
Он напомнил, что и Россия, и Франция - две великие страны, две ядерные державы. Политике диалога с РФ следовал и Шарль де Голль, "даже когда у власти в Советском Союзе был Иосиф Сталин", а также другие французские государственные деятели - Жак Ширак, Николя Саркози и нынешний президент Эммануэль Макрон.
"Макрон, пытаясь сохранить диалог с Россией, действует правильно! А также когда говорит, что Россию нельзя унижать", - добавил французский политик.
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