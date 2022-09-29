https://ria.ru/20220929/frantsiya-1820259826.html

Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур

Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур - РИА Новости, 29.09.2022

Продолжение диалога с Россией отвечает интересам Франции, заявил Земмур

Бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур убежден, что продолжение диалога с Россией отвечает геостратегическим... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:12

2022-09-29T11:12

2022-09-29T11:12

в мире

эрик земмур

россия

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_a42fa9f35e5c3761acabe564e2a56a26.jpg

ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур убежден, что продолжение диалога с Россией отвечает геостратегическим интересам страны."Я - за Францию. Я пытаюсь анализировать геостратегическую ситуацию, отталкиваясь от интересов Франции. А что в интересах Франции? Посмотрим на ее географию: Франция находится в Европе, Россия также находится в Европе. Мы - с одной ее стороны, Россия - с другой. Россия никуда не переедет. Это (диалог с Россией) - в геостратегических интересах Франции. Я продолжаю так думать", - заявил Земмур в четверг в интервью телеканалу LCI.Он напомнил, что и Россия, и Франция - две великие страны, две ядерные державы. Политике диалога с РФ следовал и Шарль де Голль, "даже когда у власти в Советском Союзе был Иосиф Сталин", а также другие французские государственные деятели - Жак Ширак, Николя Саркози и нынешний президент Эммануэль Макрон."Макрон, пытаясь сохранить диалог с Россией, действует правильно! А также когда говорит, что Россию нельзя унижать", - добавил французский политик.

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818629335.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эрик земмур, россия, франция, эммануэль макрон