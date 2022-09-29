https://ria.ru/20220929/florida-1820217450.html

Губернатор Флориды заявил, что ураган "Иан" нанесет удар по всему штату

Губернатор Флориды заявил, что ураган "Иан" нанесет удар по всему штату - РИА Новости, 29.09.2022

Губернатор Флориды заявил, что ураган "Иан" нанесет удар по всему штату

Ураган "Иан" нанесет удар по всему американскому штату Флорида и окажется гораздо сильнее одного из самых сильных в истории США урагана "Чарли" в 2004 году,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T01:15

2022-09-29T01:15

2022-09-29T01:20

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Ураган "Иан" нанесет удар по всему американскому штату Флорида и окажется гораздо сильнее одного из самых сильных в истории США урагана "Чарли" в 2004 году, сказал журналистам губернатор Флориды Рон Десантис."Он гораздо, гораздо, гораздо больше "Чарли". "Чарли" был значительно меньше", - добавил губернатор штата.Десантис также сообщил, что ситуация в регионе крайне опасная и существует угроза жизням местному людей."Чарли" обрушился на США в 2004 году и считался одним из сильных ураганов за всю историю метеонаблюдений.В настоящее время во Флориде без электричества остаются больше 1 миллиона человек по данным портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке, что поставляет порядка 10% от общего количества потребителей электроэнергии штата."Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, "Иан" является "крайне опасным ураганом четвертой категории". Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час. Ураган "Иан" прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы."Иан" стал причиной переноса намеченного на 27 сентября запуска ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии "Артемида-1". Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

https://ria.ru/20220928/uragany-1820152230.html

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Максим Горбачев

в мире, флорида, сша