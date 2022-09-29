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Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции - РИА Новости, 29.09.2022
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Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции
Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции - РИА Новости, 29.09.2022
Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции
Российских разведчиков не останавливают проблемы с получением туристических виз, появившиеся у граждан РФ из-за событий на Украине, утверждается в ежегодном... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:27
2022-09-29T15:27
антти пелттари
россия
финляндия
украина
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен - РИА Новости. Российских разведчиков не останавливают проблемы с получением туристических виз, появившиеся у граждан РФ из-за событий на Украине, утверждается в ежегодном докладе полиции безопасности страны SUPO."Отмена туристических виз не останавливает российскую разведку в Финляндии. С другой стороны, возрастает угроза корпоративного шпионажа", - говорится в докладе.Даже если Финляндия прекратит выдачу туристических виз, это не устранит полностью оперативные возможности российских спецслужб, считает глава SUPO Антти Пелттари.В Финляндии допускают, что угроза корпоративного шпионажа со стороны России возрастет из-за необходимости замещения высокотехнологичных производств в РФ, уточняют в SUPO.
https://ria.ru/20220923/vizy-1819047574.html
https://ria.ru/20220929/granitsa-1820304439.html
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антти пелттари, россия, финляндия, украина, санкции в отношении россии
Антти Пелттари, Россия, Финляндия, Украина, Санкции в отношении России
15:27 29.09.2022
 
Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции

Финская полиция считает, что российских разведчиков не останавливают проблемы с турвизами

© AFP 2022 / Alessandro RampazzoПункт пропуска Ваалима на границе России и Финляндии
Пункт пропуска Ваалима на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
Пункт пропуска Ваалима на границе России и Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен - РИА Новости. Российских разведчиков не останавливают проблемы с получением туристических виз, появившиеся у граждан РФ из-за событий на Украине, утверждается в ежегодном докладе полиции безопасности страны SUPO.
"Отмена туристических виз не останавливает российскую разведку в Финляндии. С другой стороны, возрастает угроза корпоративного шпионажа", - говорится в докладе.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 19:01Туризм
Финляндия запретит транзит россиян по шенгенским визам других стран
Даже если Финляндия прекратит выдачу туристических виз, это не устранит полностью оперативные возможности российских спецслужб, считает глава SUPO Антти Пелттари.
В Финляндии допускают, что угроза корпоративного шпионажа со стороны России возрастет из-за необходимости замещения высокотехнологичных производств в РФ, уточняют в SUPO.
Финский контрольно-пропускной пункт - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 13:26Туризм
Финляндия закроет границу для туристов из России
 
Антти ПелттариРоссияФинляндияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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