https://ria.ru/20220929/finlyandiya-1820340970.html
Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции
Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции - РИА Новости, 29.09.2022
Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции
Российских разведчиков не останавливают проблемы с получением туристических виз, появившиеся у граждан РФ из-за событий на Украине, утверждается в ежегодном... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:27
2022-09-29T15:27
2022-09-29T15:27
антти пелттари
россия
финляндия
украина
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен - РИА Новости. Российских разведчиков не останавливают проблемы с получением туристических виз, появившиеся у граждан РФ из-за событий на Украине, утверждается в ежегодном докладе полиции безопасности страны SUPO."Отмена туристических виз не останавливает российскую разведку в Финляндии. С другой стороны, возрастает угроза корпоративного шпионажа", - говорится в докладе.Даже если Финляндия прекратит выдачу туристических виз, это не устранит полностью оперативные возможности российских спецслужб, считает глава SUPO Антти Пелттари.В Финляндии допускают, что угроза корпоративного шпионажа со стороны России возрастет из-за необходимости замещения высокотехнологичных производств в РФ, уточняют в SUPO.
https://ria.ru/20220923/vizy-1819047574.html
https://ria.ru/20220929/granitsa-1820304439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антти пелттари, россия, финляндия, украина, санкции в отношении россии
Антти Пелттари, Россия, Финляндия, Украина, Санкции в отношении России
Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции
Финская полиция считает, что российских разведчиков не останавливают проблемы с турвизами