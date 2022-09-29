https://ria.ru/20220929/finlyandiya-1820340970.html

Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции

Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции - РИА Новости, 29.09.2022

Отмена виз не остановит российскую разведку, заявили в финской полиции

Российских разведчиков не останавливают проблемы с получением туристических виз, появившиеся у граждан РФ из-за событий на Украине, утверждается в ежегодном... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:27

2022-09-29T15:27

2022-09-29T15:27

антти пелттари

россия

финляндия

украина

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен - РИА Новости. Российских разведчиков не останавливают проблемы с получением туристических виз, появившиеся у граждан РФ из-за событий на Украине, утверждается в ежегодном докладе полиции безопасности страны SUPO."Отмена туристических виз не останавливает российскую разведку в Финляндии. С другой стороны, возрастает угроза корпоративного шпионажа", - говорится в докладе.Даже если Финляндия прекратит выдачу туристических виз, это не устранит полностью оперативные возможности российских спецслужб, считает глава SUPO Антти Пелттари.В Финляндии допускают, что угроза корпоративного шпионажа со стороны России возрастет из-за необходимости замещения высокотехнологичных производств в РФ, уточняют в SUPO.

https://ria.ru/20220923/vizy-1819047574.html

https://ria.ru/20220929/granitsa-1820304439.html

россия

финляндия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антти пелттари, россия, финляндия, украина, санкции в отношении россии