10:09 29.09.2022 (обновлено: 13:06 29.09.2022)
Финляндия закроет границу для российских туристов, сообщили СМИ
Helsingin Sanomat: Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на пятницу
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Финляндия ближайшей ночью закроет границу для въезда туристов из России, пишет крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
"Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13:00, не изменит график, который уже был предварительно согласован", — говорится в публикации.
Как сообщал 23 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, власти приняли принципиальное решение запретить въезд для граждан России с целью туризма или для транзита в другие страны ЕС. Кроме того, владение недвижимостью в Финляндии больше не будет основанием для получения визы.
С 19 сентября Финляндия оставалась единственной приграничной страной Евросоюза, чья сухопутная граница открыта для россиян.
Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
23 сентября, 17:48ТуризмФинляндия ограничит въезд россиянам