https://ria.ru/20220929/finlyandiya-1820247739.html

Финляндия закроет границу для российских туристов, сообщили СМИ

Финляндия закроет границу для российских туристов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2022

Финляндия закроет границу для российских туристов, сообщили СМИ

Финляндия ближайшей ночью закроет границу для въезда туристов из России, пишет крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:09

2022-09-29T10:09

2022-09-29T13:06

туризм

финляндия

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

пекка хаависто

новости - туризм

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Финляндия ближайшей ночью закроет границу для въезда туристов из России, пишет крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на источники."Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13:00, не изменит график, который уже был предварительно согласован", — говорится в публикации.Как сообщал 23 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, власти приняли принципиальное решение запретить въезд для граждан России с целью туризма или для транзита в другие страны ЕС. Кроме того, владение недвижимостью в Финляндии больше не будет основанием для получения визы.С 19 сентября Финляндия оставалась единственной приграничной страной Евросоюза, чья сухопутная граница открыта для россиян.Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.

https://ria.ru/20220923/vizy-1819047574.html

https://ria.ru/20220923/finlyandiya-1819023038.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, пекка хаависто, новости - туризм