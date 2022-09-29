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ЕС начнет выплачивать новый транш макрофинансовой помощи Украине в октябре - РИА Новости, 29.09.2022
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ЕС начнет выплачивать новый транш макрофинансовой помощи Украине в октябре
ЕС начнет выплачивать новый транш макрофинансовой помощи Украине в октябре - РИА Новости, 29.09.2022
ЕС начнет выплачивать новый транш макрофинансовой помощи Украине в октябре
В ЕС планируют выплатить первую часть из пятимиллиардного транша макрофинансовой помощи Украине в октябре, сообщил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Валдис... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:12
2022-09-29T17:12
валдис домбровскис
украина
евросоюз
еврокомиссия
денис шмыгаль
экономика
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В ЕС планируют выплатить первую часть из пятимиллиардного транша макрофинансовой помощи Украине в октябре, сообщил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".Совет ЕС 20 сентября официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро.
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валдис домбровскис, украина, евросоюз, еврокомиссия, денис шмыгаль, экономика, в мире
Валдис Домбровскис, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Денис Шмыгаль, Экономика, В мире
17:12 29.09.2022
 
ЕС начнет выплачивать новый транш макрофинансовой помощи Украине в октябре

В ЕС планируют выплатить первую часть из пятимиллиардного транша финпомощи Киеву в октябре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В ЕС планируют выплатить первую часть из пятимиллиардного транша макрофинансовой помощи Украине в октябре, сообщил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем последние события на Украине, включая поставки энергии, экспорт зерна, интеграцию Украины в единый рынок ЕС. Завершаем работу над следующей пятимиллиардной частью макрофинансовой помощи в общем размере девять миллиардов евро: выплата первой части в октябре", - написал Домбровскис.
Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".
Совет ЕС 20 сентября официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро.
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Валдис ДомбровскисУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияДенис ШмыгальЭкономикаВ мире
 
 
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