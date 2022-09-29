https://ria.ru/20220929/evrosoyuz-1820386702.html

ЕС начнет выплачивать новый транш макрофинансовой помощи Украине в октябре

ЕС начнет выплачивать новый транш макрофинансовой помощи Украине в октябре - РИА Новости, 29.09.2022

ЕС начнет выплачивать новый транш макрофинансовой помощи Украине в октябре

В ЕС планируют выплатить первую часть из пятимиллиардного транша макрофинансовой помощи Украине в октябре, сообщил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Валдис... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:12

2022-09-29T17:12

2022-09-29T17:12

валдис домбровскис

украина

евросоюз

еврокомиссия

денис шмыгаль

экономика

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В ЕС планируют выплатить первую часть из пятимиллиардного транша макрофинансовой помощи Украине в октябре, сообщил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее. Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".Совет ЕС 20 сентября официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро.

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валдис домбровскис, украина, евросоюз, еврокомиссия, денис шмыгаль, экономика, в мире