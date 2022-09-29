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В Нижнем Новгороде модернизируют электротранспорт - РИА Новости, 29.09.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220929/elektrotransport-1820308948.html
В Нижнем Новгороде модернизируют электротранспорт
В Нижнем Новгороде модернизируют электротранспорт - РИА Новости, 29.09.2022
В Нижнем Новгороде модернизируют электротранспорт
Более 50 миллиардов рублей будет вложено в программу модернизации нижегородского электротранспорта, планируется закупить 170 новых вагонов трамваев и обновить... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:39
2022-09-29T13:39
нижегородская область
экономика
глеб никитин
нижегородская область
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Более 50 миллиардов рублей будет вложено в программу модернизации нижегородского электротранспорта, планируется закупить 170 новых вагонов трамваев и обновить около 150 километров трамвайных путей, сообщает пресс-служба правительства региона.Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде подписали правительство Нижегородской области и ООО "Экологические проекты"."На модернизацию инфраструктуры и закупку новых трамваев планируется потратить 50,4 миллиарда рублей, из которых 35 миллиардов рублей - средства инвестора, 15,1 миллиарда рублей – безвозмездная субсидия, где 4% составляет доля бюджета Нижегородской области и 96% - федерального бюджета", - говорится в сообщении.По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, концессионное соглашение предполагает капитальные вложения. "Это перекладка полностью всех трамвайных путей, модернизация и реконструкция подвижного состава. Еще до подписания концессионного соглашения мы получили решение кредитного комитета ВЭБ РФ, то есть идем опережающим темпом среди пилотных регионов. Это беспрецедентное событие. Хочу подчеркнуть, что Нижегородская область практически во все флагманские проекты правительства РФ вошла в качестве пилота", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как рассказал глава региона, в течения пяти лет – до конца 2026 года – в рамках концессионного соглашения планируется закупить 170 новых трамваев, а также модернизировать трамвайную инфраструктуру – заменить 149,3 километра путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо. В исторической части города 39 километров совмещенных путей будет построено на современной антивибрационной подушке по технологии "бесшумных рельсов"."Трамвай всегда был безопасным, экологичным и удобным видом транспорта. Приобретение нового подвижного состава, реконструкция имеющейся инфраструктуры и высокое качество обслуживания пассажиров сделают городской электротранспорт более привлекательным и комфортным для нижегородцев и гостей города. Современные вагоны станут удобнее для маломобильных категорий граждан и пассажиров с детьми", - сказал Никитин.После модернизации инфраструктуры средняя скорость трамвая увеличится на 45% - с текущих 12,7 километра в час до 18,4 километра в час. На данный момент износ трамвайной инфраструктуры Нижнего Новгорода составляет более 80%, подвижного состава - 85%, и на некоторых участках из-за состояния путей трамвай не может развивать скорость более 5 километров в час. Эти участки будут заменены в первую очередь. В целом же благодаря изменениям городской электротранспорт выйдет на принципиально новый уровень качества обслуживания пассажиров. Кроме того, рост пассажиропотока позволит сделать трамвайные перевозки в Нижнем Новгороде безубыточными.Модернизация трамвайной инфраструктуры проводится в рамках комплексной трансформации транспортной системы нижегородской агломерации. Уровень импортозамещения в проекте достигает 90%. Так, производство трамваев планируется осуществлять на совместном российско-белорусском предприятии "Нижэкотранс". Доля белорусской стороны - 30%, российской - 70%. Производственные мощности разместят на территории Нижегородской области, в Ворсме.
https://ria.ru/20220928/avtomobili-1820089177.html
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экономика, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, россия
Нижегородская область, Экономика, Глеб Никитин, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия
13:39 29.09.2022
 
В Нижнем Новгороде модернизируют электротранспорт

В модернизацию нижегородского электротранспорта вложат более 50 миллиардов рублей

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Более 50 миллиардов рублей будет вложено в программу модернизации нижегородского электротранспорта, планируется закупить 170 новых вагонов трамваев и обновить около 150 километров трамвайных путей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде подписали правительство Нижегородской области и ООО "Экологические проекты".
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"На модернизацию инфраструктуры и закупку новых трамваев планируется потратить 50,4 миллиарда рублей, из которых 35 миллиардов рублей - средства инвестора, 15,1 миллиарда рублей – безвозмездная субсидия, где 4% составляет доля бюджета Нижегородской области и 96% - федерального бюджета", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, концессионное соглашение предполагает капитальные вложения. "Это перекладка полностью всех трамвайных путей, модернизация и реконструкция подвижного состава. Еще до подписания концессионного соглашения мы получили решение кредитного комитета ВЭБ РФ, то есть идем опережающим темпом среди пилотных регионов. Это беспрецедентное событие. Хочу подчеркнуть, что Нижегородская область практически во все флагманские проекты правительства РФ вошла в качестве пилота", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как рассказал глава региона, в течения пяти лет – до конца 2026 года – в рамках концессионного соглашения планируется закупить 170 новых трамваев, а также модернизировать трамвайную инфраструктуру – заменить 149,3 километра путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо. В исторической части города 39 километров совмещенных путей будет построено на современной антивибрационной подушке по технологии "бесшумных рельсов".
"Трамвай всегда был безопасным, экологичным и удобным видом транспорта. Приобретение нового подвижного состава, реконструкция имеющейся инфраструктуры и высокое качество обслуживания пассажиров сделают городской электротранспорт более привлекательным и комфортным для нижегородцев и гостей города. Современные вагоны станут удобнее для маломобильных категорий граждан и пассажиров с детьми", - сказал Никитин.
После модернизации инфраструктуры средняя скорость трамвая увеличится на 45% - с текущих 12,7 километра в час до 18,4 километра в час. На данный момент износ трамвайной инфраструктуры Нижнего Новгорода составляет более 80%, подвижного состава - 85%, и на некоторых участках из-за состояния путей трамвай не может развивать скорость более 5 километров в час. Эти участки будут заменены в первую очередь. В целом же благодаря изменениям городской электротранспорт выйдет на принципиально новый уровень качества обслуживания пассажиров. Кроме того, рост пассажиропотока позволит сделать трамвайные перевозки в Нижнем Новгороде безубыточными.
Модернизация трамвайной инфраструктуры проводится в рамках комплексной трансформации транспортной системы нижегородской агломерации. Уровень импортозамещения в проекте достигает 90%. Так, производство трамваев планируется осуществлять на совместном российско-белорусском предприятии "Нижэкотранс". Доля белорусской стороны - 30%, российской - 70%. Производственные мощности разместят на территории Нижегородской области, в Ворсме.
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Нижегородская областьЭкономикаГлеб НикитинНижегородская областьНижний НовгородРоссия
 
 
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