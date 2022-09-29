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Во Флориде два миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан" - РИА Новости, 29.09.2022
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Во Флориде два миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"
Во Флориде два миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан" - РИА Новости, 29.09.2022
Во Флориде два миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"
Количество потребителей электроэнергии, оставшихся без света в американском штате Флорида в результате урагана "Иан", превысило 2 миллиона человек,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T05:29
2022-09-29T05:30
в мире
флорида
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Количество потребителей электроэнергии, оставшихся без света в американском штате Флорида в результате урагана "Иан", превысило 2 миллиона человек, свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке."Отключенных потребителей - 2 миллиона две тысячи семь", - указано в статистике по состоянию на 22.15 по местному времени (05.15 мск).Таким образом, по данным портала, порядка 20% всех зарегистрированных потребителей электроэнергии в штате в настоящее время остаются без света.Ранее президент США Джо Байден созвонился с мэрами ряда городов штата Флорида, оказавшихся во власти урагана "Иан", и заверил их в полной поддержке со стороны федерального правительства."Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, "Иан" является "крайне опасным ураганом четвертой категории". Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час. Ураган "Иан" прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.
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в мире, флорида
В мире, Флорида
05:29 29.09.2022 (обновлено: 05:30 29.09.2022)
 
Во Флориде два миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"

Во Флориде более двух миллионов человек остались без электричества из-за урагана "Иан"

© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGOУраган "Иан", Флорида
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGO
Ураган "Иан", Флорида
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Количество потребителей электроэнергии, оставшихся без света в американском штате Флорида в результате урагана "Иан", превысило 2 миллиона человек, свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке.
"Отключенных потребителей - 2 миллиона две тысячи семь", - указано в статистике по состоянию на 22.15 по местному времени (05.15 мск).
Таким образом, по данным портала, порядка 20% всех зарегистрированных потребителей электроэнергии в штате в настоящее время остаются без света.
Ранее президент США Джо Байден созвонился с мэрами ряда городов штата Флорида, оказавшихся во власти урагана "Иан", и заверил их в полной поддержке со стороны федерального правительства.
"Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, "Иан" является "крайне опасным ураганом четвертой категории". Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час. Ураган "Иан" прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 04:52
Обрушившийся на Флориду ураган "Иан" ослаб до второй категории
 
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