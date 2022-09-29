https://ria.ru/20220929/elektrichestvo-1820224634.html

Во Флориде два миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"

Во Флориде два миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан" - РИА Новости, 29.09.2022

Во Флориде два миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"

Количество потребителей электроэнергии, оставшихся без света в американском штате Флорида в результате урагана "Иан", превысило 2 миллиона человек,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T05:29

2022-09-29T05:29

2022-09-29T05:30

в мире

флорида

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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Количество потребителей электроэнергии, оставшихся без света в американском штате Флорида в результате урагана "Иан", превысило 2 миллиона человек, свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке."Отключенных потребителей - 2 миллиона две тысячи семь", - указано в статистике по состоянию на 22.15 по местному времени (05.15 мск).Таким образом, по данным портала, порядка 20% всех зарегистрированных потребителей электроэнергии в штате в настоящее время остаются без света.Ранее президент США Джо Байден созвонился с мэрами ряда городов штата Флорида, оказавшихся во власти урагана "Иан", и заверил их в полной поддержке со стороны федерального правительства."Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, "Иан" является "крайне опасным ураганом четвертой категории". Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час. Ураган "Иан" прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.

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Максим Горбачев

в мире, флорида