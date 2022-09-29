https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820403627.html

Путин поручил выделить средства на финансирование движения детей и молодежи

Путин поручил выделить средства на финансирование движения детей и молодежи - РИА Новости, 29.09.2022

Путин поручил выделить средства на финансирование движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить 379 миллионов рублей на финансовое обеспечение деятельности движения детей и молодежи и оплату труда ее РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:41

2022-09-29T17:41

2022-09-29T17:48

общество

владимир путин

россия

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить 379 миллионов рублей на финансовое обеспечение деятельности движения детей и молодежи и оплату труда ее работников в нынешнем году, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... обеспечить выделение из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 379 миллионов рублей Росмолодежи на финансовое обеспечение деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и оплату труда его работников в 2022 году", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 15 октября 2022 года.

https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820392333.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи