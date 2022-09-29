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Путин поручил выделить средства на финансирование движения детей и молодежи - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин поручил выделить средства на финансирование движения детей и молодежи
Путин поручил выделить средства на финансирование движения детей и молодежи - РИА Новости, 29.09.2022
Путин поручил выделить средства на финансирование движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить 379 миллионов рублей на финансовое обеспечение деятельности движения детей и молодежи и оплату труда ее РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:41
2022-09-29T17:48
общество
владимир путин
россия
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить 379 миллионов рублей на финансовое обеспечение деятельности движения детей и молодежи и оплату труда ее работников в нынешнем году, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... обеспечить выделение из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 379 миллионов рублей Росмолодежи на финансовое обеспечение деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и оплату труда его работников в 2022 году", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 15 октября 2022 года.
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общество, владимир путин, россия, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
Общество, Владимир Путин, Россия, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
17:41 29.09.2022 (обновлено: 17:48 29.09.2022)
 
Путин поручил выделить средства на финансирование движения детей и молодежи

Путин поручил выделить 379 миллионов рублей на финансирование движения детей и молодежи

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить 379 миллионов рублей на финансовое обеспечение деятельности движения детей и молодежи и оплату труда ее работников в нынешнем году, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить выделение из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 379 миллионов рублей Росмолодежи на финансовое обеспечение деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и оплату труда его работников в 2022 году", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 15 октября 2022 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 17:25
Путин поручил ежегодно выделять движению молодежи 21,3 миллиарда рублей
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияОбщероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
 
 
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