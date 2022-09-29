https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820392590.html

Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи

Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи - РИА Новости, 29.09.2022

Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи

Президент России Владимир Путин поручил образовать в каждом субъекте координационные органы по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:25

2022-09-29T17:25

2022-09-29T17:39

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил образовать в каждом субъекте координационные органы по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, образовать в каждом субъекте Российской Федерации координационный (совещательный) орган по взаимодействию с Общероссийским общественно-­государственным движением детей и молодежи, его региональными, местными и первичными отделениями", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 31 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820392333.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия