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Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи
Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи - РИА Новости, 29.09.2022
Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи
Президент России Владимир Путин поручил образовать в каждом субъекте координационные органы по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:25
2022-09-29T17:39
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил образовать в каждом субъекте координационные органы по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, образовать в каждом субъекте Российской Федерации координационный (совещательный) орган по взаимодействию с Общероссийским общественно-­государственным движением детей и молодежи, его региональными, местными и первичными отделениями", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 31 декабря 2022 года.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
17:25 29.09.2022 (обновлено: 17:39 29.09.2022)
 
Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи

Путин поручил образовать в регионах органы по взаимодействию с движением детей и молодежи

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил образовать в каждом субъекте координационные органы по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, образовать в каждом субъекте Российской Федерации координационный (совещательный) орган по взаимодействию с Общероссийским общественно-­государственным движением детей и молодежи, его региональными, местными и первичными отделениями", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 31 декабря 2022 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 17:25
Путин поручил ежегодно выделять движению молодежи 21,3 миллиарда рублей
 
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