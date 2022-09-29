https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820392590.html
Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи
Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи - РИА Новости, 29.09.2022
Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи
Президент России Владимир Путин поручил образовать в каждом субъекте координационные органы по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:25
2022-09-29T17:25
2022-09-29T17:39
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил образовать в каждом субъекте координационные органы по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, образовать в каждом субъекте Российской Федерации координационный (совещательный) орган по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи, его региональными, местными и первичными отделениями", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 31 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820392333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
17:25 29.09.2022 (обновлено: 17:39 29.09.2022)
Путин поручил регионам наладить взаимодействие с движением детей и молодежи
Путин поручил образовать в регионах органы по взаимодействию с движением детей и молодежи