https://ria.ru/20220929/dtp-1820432019.html
В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ
В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ - РИА Новости, 29.09.2022
В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ
Три машины, включая полицейский УАЗ, столкнулись в Подмосковье - пострадали три правоохранителя, с легкими травмами их доставили в медучреждения, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:58
2022-09-29T18:58
2022-09-29T18:58
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
ford motor
россия
дтп
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Три машины, включая полицейский УАЗ, столкнулись в Подмосковье - пострадали три правоохранителя, с легкими травмами их доставили в медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.По данным полиции, инцидент произошел накануне ночью на 27-м километре дороги А- 105. По предварительной информации, водитель грузовика Ford врезался в стоящий на полосе разгона полицейский УАЗ. Машина правоохранителей от удара столкнулась с еще одним авто - Toyota."В результате ДТП трое полицейских с лёгкими телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20220928/bayker-1820021983.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), ford motor, россия, дтп
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Ford Motor, Россия, ДТП
В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ
В Подмосковье три полицейских пострадали из-за столкновения грузовика с УАЗом
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Три машины, включая полицейский УАЗ, столкнулись в Подмосковье - пострадали три правоохранителя, с легкими травмами их доставили в медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
По данным полиции, инцидент произошел накануне ночью на 27-м километре дороги А- 105. По предварительной информации, водитель грузовика Ford врезался в стоящий на полосе разгона полицейский УАЗ. Машина правоохранителей от удара столкнулась с еще одним авто - Toyota.
"В результате ДТП трое полицейских с лёгкими телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.