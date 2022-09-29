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В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ - РИА Новости, 29.09.2022
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В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ
В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ - РИА Новости, 29.09.2022
В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ
Три машины, включая полицейский УАЗ, столкнулись в Подмосковье - пострадали три правоохранителя, с легкими травмами их доставили в медучреждения, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:58
2022-09-29T18:58
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
ford motor
россия
дтп
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Три машины, включая полицейский УАЗ, столкнулись в Подмосковье - пострадали три правоохранителя, с легкими травмами их доставили в медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.По данным полиции, инцидент произошел накануне ночью на 27-м километре дороги А- 105. По предварительной информации, водитель грузовика Ford врезался в стоящий на полосе разгона полицейский УАЗ. Машина правоохранителей от удара столкнулась с еще одним авто - Toyota."В результате ДТП трое полицейских с лёгкими телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), ford motor, россия, дтп
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Ford Motor, Россия, ДТП
18:58 29.09.2022
 
В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ

В Подмосковье три полицейских пострадали из-за столкновения грузовика с УАЗом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Три машины, включая полицейский УАЗ, столкнулись в Подмосковье - пострадали три правоохранителя, с легкими травмами их доставили в медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
По данным полиции, инцидент произошел накануне ночью на 27-м километре дороги А- 105. По предварительной информации, водитель грузовика Ford врезался в стоящий на полосе разгона полицейский УАЗ. Машина правоохранителей от удара столкнулась с еще одним авто - Toyota.
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"В результате ДТП трое полицейских с лёгкими телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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