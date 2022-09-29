https://ria.ru/20220929/dtp-1820432019.html

В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ

В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ - РИА Новости, 29.09.2022

В Подмосковье грузовик врезался в полицейский УАЗ

Три машины, включая полицейский УАЗ, столкнулись в Подмосковье - пострадали три правоохранителя, с легкими травмами их доставили в медучреждения, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:58

2022-09-29T18:58

2022-09-29T18:58

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

ford motor

россия

дтп

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Три машины, включая полицейский УАЗ, столкнулись в Подмосковье - пострадали три правоохранителя, с легкими травмами их доставили в медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.По данным полиции, инцидент произошел накануне ночью на 27-м километре дороги А- 105. По предварительной информации, водитель грузовика Ford врезался в стоящий на полосе разгона полицейский УАЗ. Машина правоохранителей от удара столкнулась с еще одним авто - Toyota."В результате ДТП трое полицейских с лёгкими телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20220928/bayker-1820021983.html

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, московская область (подмосковье), ford motor, россия, дтп