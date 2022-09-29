https://ria.ru/20220929/dsnv-1820355955.html

В МИД заявили о решении части проблемных вопросов с США в рамках ДСНВ

В МИД заявили о решении части проблемных вопросов с США в рамках ДСНВ - РИА Новости, 29.09.2022

В МИД заявили о решении части проблемных вопросов с США в рамках ДСНВ

Россия и США сумели решить часть проблемных вопросов по теме инспекций в рамках ДСНВ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:05

2022-09-29T16:05

2022-09-29T19:06

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия и США сумели решить часть проблемных вопросов по теме инспекций в рамках ДСНВ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."В рамках (консультативной. — Прим. ред.) комиссии продолжается дистанционное обсуждение того, какие организационно-технические проблемы необходимо решать. Часть из них удалось снять, по другим удалось значительно продвинуться", — сказала Захарова на брифинге.При этом, добавила она, сохраняются и существенные трудности: реализация предусмотренных договором, "по сути, рутинных мероприятий" осложняется неконструктивными действиями США и их партнеров."Они продолжают вводить новые санкционные запреты, препятствуют нормальному взаимодействию сторон. Мы будем добиваться решения всех проблемных вопросов в контексте выполнения договора на равноправной основе — с учетом наших национальных интересов", — отметила Захарова.Представитель МИД также добавила, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ-3, которые прекратились с начала 2020 года из-за пандемии.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 2010 года. Он предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) — до 700. В январе 2021-го его продлили до 2026 года.

https://ria.ru/20220923/sarmat-1819044101.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире