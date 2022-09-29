https://ria.ru/20220929/dsnv-1820220021.html

Антонов заявил, что ДСНВ далеко не полностью соблюдается США

Антонов заявил, что ДСНВ далеко не полностью соблюдается США - РИА Новости, 29.09.2022

Антонов заявил, что ДСНВ далеко не полностью соблюдается США

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США с Россией вырабатывает свой ресурс и далеко не полностью соблюдается американской... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T02:37

2022-09-29T02:37

2022-09-29T02:37

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США с Россией вырабатывает свой ресурс и далеко не полностью соблюдается американской стороной, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest."Серьезные потрясения испытывает ДНЯО. Что будет дальше – предсказать никто не может", - добавил он.По словам Антонова, текущая ситуация стала результатом американской политики."Вашингтон выходил из договоров для получения преимуществ в области глобальной безопасности, особенно в контексте противостояния с Россией. Постоянно ищет возможности для военного превосходства", - заключил дипломат.Ранее представители американской администрации высокого уровня в своих публичных выступлениях заявляли, что вопрос о возобновлении диалога с РФ по стратегической стабильности пока не стоит на повестке дня в свете событий на Украине.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.Ранее замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов заявил, что Россия полностью осознает свою ответственность в области ядерного разоружения, но США пока не спешат возобновлять диалог по этой тематике. В свою очередь заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями, заявила, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по выработке соглашения на замену договора СНВ-3 "продолжатся в будущем", когда ситуация будет этому способствовать.

https://ria.ru/20220929/ssha-1820219662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

анатолий антонов, россия, сша, украина, в мире