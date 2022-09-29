https://ria.ru/20220929/donetsk-1820215528.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в среду вечером выпустили по трем районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T00:41

2022-09-29T00:41

2022-09-29T00:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили по трем районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.56 - н.п. Красногоровка – Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм … 22.43 - н.п. Первомайское – Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм … 23.41 - н.п. Красногоровка – Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220929/kherson-1820215238.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина