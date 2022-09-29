https://ria.ru/20220929/donetsk-1820215528.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в среду вечером выпустили по трем районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T00:41
2022-09-29T00:41
2022-09-29T00:42
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили по трем районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.56 - н.п. Красногоровка – Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм … 22.43 - н.п. Первомайское – Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм … 23.41 - н.п. Красногоровка – Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220929/kherson-1820215238.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
00:41 29.09.2022 (обновлено: 00:42 29.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 миллиметра