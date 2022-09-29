https://ria.ru/20220929/donbass-1820289888.html

В ЛНР призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева

В ЛНР призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева - РИА Новости, 29.09.2022

В ЛНР призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева

Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник призвал ООН рассмотреть вопрос давления на ЛНР со стороны Киева во время проведения... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:52

2022-09-29T12:52

2022-09-29T12:52

в мире

родион мирошник

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник призвал ООН рассмотреть вопрос давления на ЛНР со стороны Киева во время проведения референдума."Единственной преградой (в проведении референдума – ред.) было давление со стороны Украины, которая пыталась и обстреливать, и угрожать, и вводить уголовное преследование… И как раз этот вопрос должен рассматриваться на Совете Безопасности ООН не в части, почему у нас проводится референдум и почему мы выполняем и используем свое право на самоопределение, а именно почему украинская сторона оказывает давление на наш выбор, используя для этого все, в том числе и запрещенные методы", - сказал Мирошник в интервью РИА Новости.Он считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен международными организациями с пониманием, что это "давление на свободу выбора и давление на права и наступление на права человека".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.

https://ria.ru/20220929/priznanie-1820227881.html

https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, родион мирошник, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе