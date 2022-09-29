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В ЛНР призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева - РИА Новости, 29.09.2022
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В ЛНР призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева
В ЛНР призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева - РИА Новости, 29.09.2022
В ЛНР призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева
Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник призвал ООН рассмотреть вопрос давления на ЛНР со стороны Киева во время проведения... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:52
2022-09-29T12:52
в мире
родион мирошник
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник призвал ООН рассмотреть вопрос давления на ЛНР со стороны Киева во время проведения референдума."Единственной преградой (в проведении референдума – ред.) было давление со стороны Украины, которая пыталась и обстреливать, и угрожать, и вводить уголовное преследование… И как раз этот вопрос должен рассматриваться на Совете Безопасности ООН не в части, почему у нас проводится референдум и почему мы выполняем и используем свое право на самоопределение, а именно почему украинская сторона оказывает давление на наш выбор, используя для этого все, в том числе и запрещенные методы", - сказал Мирошник в интервью РИА Новости.Он считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен международными организациями с пониманием, что это "давление на свободу выбора и давление на права и наступление на права человека".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220929/priznanie-1820227881.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, родион мирошник, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе
В мире, Родион Мирошник, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдум в Донбассе
12:52 29.09.2022
 
В ЛНР призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева

Мирошник призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева во время референдума

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав Российской Федерации
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник призвал ООН рассмотреть вопрос давления на ЛНР со стороны Киева во время проведения референдума.
"Единственной преградой (в проведении референдума – ред.) было давление со стороны Украины, которая пыталась и обстреливать, и угрожать, и вводить уголовное преследование… И как раз этот вопрос должен рассматриваться на Совете Безопасности ООН не в части, почему у нас проводится референдум и почему мы выполняем и используем свое право на самоопределение, а именно почему украинская сторона оказывает давление на наш выбор, используя для этого все, в том числе и запрещенные методы", - сказал Мирошник в интервью РИА Новости.
Луганск - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
07:07
В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума
Он считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен международными организациями с пониманием, что это "давление на свободу выбора и давление на права и наступление на права человека".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
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В миреРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРеферендум в Донбассе
 
 
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