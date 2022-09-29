В ЛНР призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева
Мирошник призвали ООН рассмотреть вопрос давления Киева во время референдума
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав Российской Федерации
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник призвал ООН рассмотреть вопрос давления на ЛНР со стороны Киева во время проведения референдума.
"Единственной преградой (в проведении референдума – ред.) было давление со стороны Украины, которая пыталась и обстреливать, и угрожать, и вводить уголовное преследование… И как раз этот вопрос должен рассматриваться на Совете Безопасности ООН не в части, почему у нас проводится референдум и почему мы выполняем и используем свое право на самоопределение, а именно почему украинская сторона оказывает давление на наш выбор, используя для этого все, в том числе и запрещенные методы", - сказал Мирошник в интервью РИА Новости.
Он считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен международными организациями с пониманием, что это "давление на свободу выбора и давление на права и наступление на права человека".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.