https://ria.ru/20220929/donbass-1820266673.html
Объединение сил позволит освободить больше земель от ВСУ, заявил Мирошник
Объединение сил позволит освободить больше земель от ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 29.09.2022
Объединение сил позволит освободить больше земель от ВСУ, заявил Мирошник
Создание объединенных сил РФ, ДНР и ЛНР позволит освободить больше территорий от украинских боевиков, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:39
2022-09-29T11:39
2022-09-29T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
родион мирошник
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_0:75:3072:1802_1920x0_80_0_0_df7599f25a3df50dad1a68f87734eb37.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Создание объединенных сил РФ, ДНР и ЛНР позволит освободить больше территорий от украинских боевиков, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Все рассчитывают на то, что именно с объединением в единый военный кулак всех военных формирований Луганской народной республики, Донецкой народной республики под руководством министерства обороны, Вооруженных сил Российской Федерации будут созданы объединенные силы, то есть один единый механизм Вооруженных сил, в который войдут и наши подразделения, которые пройдут военное слаживание, то есть весь необходимый механизм налажен и юридических, и практических действий. И вот это уже даст конкретный результат именно на усиление на то, чтобы разбить врага, который находится на нашей территории, рядом с нашими территориями, на территории Донецкой народной республики, которая еще оккупирована, на территории Запорожской области, Херсонской области", - сказал он.По словам Мирошника, "это все непременно произойдет по мере усиления, увеличения военного давления, привлечения дополнительных резервов, возможностей военных и военно-технических сил, которые уже будут объединены в единый кулак, который сможет нанести, скажем так, тотальный удар по украинскому режиму, который бы не угрожал нашим территориям и нашим гражданам". Он отметил, что освобождение территорий Донбасса "произойдет, непременно произойдет, но не одномоментно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_003d5760b97c1dc91fc4c4343879ec0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, родион мирошник, референдум в донбассе, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, Референдум в Донбассе, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
11:39 29.09.2022 (обновлено: 11:56 29.09.2022)
Объединение сил позволит освободить больше земель от ВСУ, заявил Мирошник
Мирошник: объединение сил России, ДНР и ЛНР позволит освободить больше территорий от ВСУ