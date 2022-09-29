https://ria.ru/20220929/donbass-1820266673.html

Объединение сил позволит освободить больше земель от ВСУ, заявил Мирошник

Объединение сил позволит освободить больше земель от ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 29.09.2022

Объединение сил позволит освободить больше земель от ВСУ, заявил Мирошник

Создание объединенных сил РФ, ДНР и ЛНР позволит освободить больше территорий от украинских боевиков, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:39

2022-09-29T11:39

2022-09-29T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

родион мирошник

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Создание объединенных сил РФ, ДНР и ЛНР позволит освободить больше территорий от украинских боевиков, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Все рассчитывают на то, что именно с объединением в единый военный кулак всех военных формирований Луганской народной республики, Донецкой народной республики под руководством министерства обороны, Вооруженных сил Российской Федерации будут созданы объединенные силы, то есть один единый механизм Вооруженных сил, в который войдут и наши подразделения, которые пройдут военное слаживание, то есть весь необходимый механизм налажен и юридических, и практических действий. И вот это уже даст конкретный результат именно на усиление на то, чтобы разбить врага, который находится на нашей территории, рядом с нашими территориями, на территории Донецкой народной республики, которая еще оккупирована, на территории Запорожской области, Херсонской области", - сказал он.По словам Мирошника, "это все непременно произойдет по мере усиления, увеличения военного давления, привлечения дополнительных резервов, возможностей военных и военно-технических сил, которые уже будут объединены в единый кулак, который сможет нанести, скажем так, тотальный удар по украинскому режиму, который бы не угрожал нашим территориям и нашим гражданам". Он отметил, что освобождение территорий Донбасса "произойдет, непременно произойдет, но не одномоментно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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