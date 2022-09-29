https://ria.ru/20220929/donbass-1820236087.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской народной республике, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:50

2022-09-29T08:50

2022-09-29T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817715824_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_59508cff1386ceef40d83536ef6dcdd2.jpg

ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской народной республике, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела был разрушен жилой дом.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220929/donbass-1820237829.html

https://ria.ru/20220929/obstrel-1820235964.html

сватово

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сватово, луганская народная республика, сцкк