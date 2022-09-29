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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/donbass-1820236087.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской народной республике, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:50
2022-09-29T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской народной республике, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела был разрушен жилой дом.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220929/donbass-1820237829.html
https://ria.ru/20220929/obstrel-1820235964.html
сватово
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в мире, сватово, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК
08:50 29.09.2022 (обновлено: 09:08 29.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской народной республике, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Отмечается, что в результате обстрела был разрушен жилой дом.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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