08:50 29.09.2022 (обновлено: 09:08 29.09.2022)
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из РСЗО HIMARS
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской народной республике, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрела был разрушен жилой дом.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.