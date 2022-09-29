https://ria.ru/20220929/diplomaty-1820440669.html
Россия ответит на высылку шести дипломатов из Черногории
Россия ответит на высылку шести дипломатов из Черногории - РИА Новости, 29.09.2022
Россия ответит на высылку шести дипломатов из Черногории
Россия ответит на высылку МИД Черногории шести дипломатов российского посольства, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:36
2022-09-29T19:36
2022-09-29T19:41
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия ответит на высылку МИД Черногории шести дипломатов российского посольства, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее черногорский МИД заявил, что высылает российских дипломатов."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220628/diplomaty-1798843009.html
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россия, черногория, в мире
Россия, Черногория, В мире
19:36 29.09.2022 (обновлено: 19:41 29.09.2022)
Россия ответит на высылку шести дипломатов из Черногории
В МИД заявили, что Россия ответит на высылку шести дипломатов из Черногории