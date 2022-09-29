https://ria.ru/20220929/dagestan-1820381821.html

Советник муфтия попросила отсрочку от частичной мобилизации для дагестанцев

Советник муфтия попросила отсрочку от частичной мобилизации для дагестанцев - РИА Новости, 29.09.2022

Советник муфтия попросила отсрочку от частичной мобилизации для дагестанцев

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова разместила в своем Telegram-канале письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать жителям региона отсрочку РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:05

2022-09-29T17:05

2022-09-29T17:05

владимир путин

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова разместила в своем Telegram-канале письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать жителям региона отсрочку от частичной мобилизации и других призывов, чтобы за это время республика смогла сделать из ребят настоящих воинов."Исходя из объявленных цифр - 300 тысяч, и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан так же, как и Чечня, выполнил план по мобилизации. Я и мой народ хотели бы также предложить вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов", — говорится в тексте обращения.По ее словам, за это время будет проведена подготовка молодых людей."В течение шести месяцев мы обещаем вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов", — обратилась советник муфтия к президенту.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество