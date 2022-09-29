20:35 29.09.2022 (обновлено: 20:59 29.09.2022)
Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу
Консульство России в Черногории приостановило работу из-за враждебных действий властей
Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. Деятельность консульского отдела посольства России в Черногории приостановили на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики, сообщило диппредставительство в Подгорице в соцсетях.
"Уважаемые граждане Российской Федерации, вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства РФ в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок", — заявили в дипмиссии.
По вопросам консульского обслуживания следует обращаться в посольства России в соседних странах, добавили там.
МИД Черногории в четверг объявил шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата. В Москве пообещали ответить на такие действия Подгорицы.
МИД Черногории в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против Москвы из-за проводимой на Украине специальной военной операции, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Также официальная Подгорица неоднократно высылала российских дипломатов, оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве. Москва приняла ответные меры, объявив нескольких сотрудников посольства Черногории персонами нон грата.