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Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу - РИА Новости, 29.09.2022
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Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу
Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу - РИА Новости, 29.09.2022
Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу
Деятельность консульского отдела посольства России в Черногории приостановили на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики, сообщило... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:35
2022-09-29T20:59
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БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. Деятельность консульского отдела посольства России в Черногории приостановили на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики, сообщило диппредставительство в Подгорице в соцсетях.По вопросам консульского обслуживания следует обращаться в посольства России в соседних странах, добавили там.МИД Черногории в четверг объявил шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата. В Москве пообещали ответить на такие действия Подгорицы. МИД Черногории в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против Москвы из-за проводимой на Украине специальной военной операции, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Также официальная Подгорица неоднократно высылала российских дипломатов, оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве. Москва приняла ответные меры, объявив нескольких сотрудников посольства Черногории персонами нон грата.
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в мире, россия, черногория, подгорица (город)
В мире, Россия, Черногория, Подгорица (город)
20:35 29.09.2022 (обновлено: 20:59 29.09.2022)
 
Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Консульство России в Черногории приостановило работу из-за враждебных действий властей

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкЧерногория
Черногория - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. Деятельность консульского отдела посольства России в Черногории приостановили на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики, сообщило диппредставительство в Подгорице в соцсетях.

"Уважаемые граждане Российской Федерации, вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства РФ в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок", — заявили в дипмиссии.

По вопросам консульского обслуживания следует обращаться в посольства России в соседних странах, добавили там.
МИД Черногории в четверг объявил шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата. В Москве пообещали ответить на такие действия Подгорицы.
МИД Черногории в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против Москвы из-за проводимой на Украине специальной военной операции, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Также официальная Подгорица неоднократно высылала российских дипломатов, оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве. Москва приняла ответные меры, объявив нескольких сотрудников посольства Черногории персонами нон грата.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
19:36
Россия ответит на высылку шести дипломатов из Черногории
 
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