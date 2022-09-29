https://ria.ru/20220929/chernogoriya-1820451082.html

Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу - РИА Новости, 29.09.2022

Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Деятельность консульского отдела посольства России в Черногории приостановили на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики, сообщило... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:35

2022-09-29T20:35

2022-09-29T20:59

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БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. Деятельность консульского отдела посольства России в Черногории приостановили на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики, сообщило диппредставительство в Подгорице в соцсетях.По вопросам консульского обслуживания следует обращаться в посольства России в соседних странах, добавили там.МИД Черногории в четверг объявил шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата. В Москве пообещали ответить на такие действия Подгорицы. МИД Черногории в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против Москвы из-за проводимой на Украине специальной военной операции, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Также официальная Подгорица неоднократно высылала российских дипломатов, оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве. Москва приняла ответные меры, объявив нескольких сотрудников посольства Черногории персонами нон грата.

https://ria.ru/20220929/diplomaty-1820440669.html

россия

черногория

подгорица (город)

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в мире, россия, черногория, подгорица (город)