https://ria.ru/20220929/chernogoriya-1820393060.html

Главы МВД и Минобороны Черногории поспорили о задержанных "шпионах"

Главы МВД и Минобороны Черногории поспорили о задержанных "шпионах" - РИА Новости, 29.09.2022

Главы МВД и Минобороны Черногории поспорили о задержанных "шпионах"

Глава МВД Черногории Филип Аджич и министр обороны Рашко Коневич на заседании кабмина в техническом мандате поспорили о подозреваемых при обысках и задержаниях... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:31

2022-09-29T17:31

2022-09-29T17:31

в мире

рашко коневич

черногория

подгорица (город)

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БЕЛГРАД, 29 сен – РИА Новости. Глава МВД Черногории Филип Аджич и министр обороны Рашко Коневич на заседании кабмина в техническом мандате поспорили о подозреваемых при обысках и задержаниях граждан, проходящих в четверг.Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице в четверг якобы задержаны несколько черногорских граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Спецпрокуратура затем опровергла сообщения о задержаниях, по словам пресс-секретаря Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже"."Делаем все, чтобы Черногорию лишить любого негативного внешнего влияния и очистить спецслужбы от людей, которые более 10 лет, не двух, связаны с другими службами внутри системы. Не надо бросать тень на отличные акции с целью защиты национальных интересов Черногории", - цитирует слова Аджича на заседании кабмина радио и телевидение республики."Вы понятия не имеете, кто сегодня задержан, а когда узнаете кто, и с кем они связаны, думаю, что измените свое мнение", - ответил ему вице-премьер и министр обороны, который также курирует Агентство национальной безопасности.На это премьер Дритан Абазович заметил, что знает, о каких задержанных идет речь, и что "мнение придется изменить" самому главе МО.Ранее глава правительства сообщил, что речь идет об операции, которая проводится в сотрудничестве с международными партнерами, ее целью является защита национальных интересов Черногории.Депутаты Скупщины Черногории большинством голосов в ночь на 20 августа выразили недоверие правительству республики во главе с Дританом Абазовичем. Инициаторами вотума недоверия выступила бывшая правившая ДПС и ее партии-партнеры, по словам которых кабмин Абазовича за 100 дней не выполнил обязательства по приближению Подгорицы к членству в ЕС.

https://ria.ru/20220911/chernogoriya-1816026637.html

https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809224135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рашко коневич, черногория, подгорица (город), россия, евросоюз